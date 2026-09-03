Уволенные со службы военные нередко видят в приложении Резерв+ статус военнообязанного даже после исключения из учета. Юрист объяснил, почему так происходит и как заставить ТЦК обновить данные в реестре «Оберіг».

Мобилизация в Украине не касается тех, кого ВВК признала непригодными, однако приложение «Резерв+» может и дальше показывать статус военнообязанного даже после увольнения со службы. Юрист Владислав Дерий объяснил, почему так происходит и как исправить данные в реестре «Оберіг».

Самая распространенная ситуация выглядит так: военно-врачебная комиссия признает человека непригодным, воинская часть издает приказ об увольнении, а в ТЦК ставят штамп об исключении из военного учета. Но в «Резерв+» бывший военный по-прежнему числится военнообязанным, хотя рядом указан статус «непригодный».

По словам юриста, с правовой точки зрения первичны решение ВВК, приказ об увольнении и бумажный военный билет. «Резерв+» лишь отображает информацию из Единого государственного реестра «Оберіг», поэтому если оператор ТЦК внес результат медкомиссии, но не сменил общий статус на «исключен из учета», в приложении одновременно видны оба статуса.

Что означает статус «непригодный» рядом с «военнообязанный»

Одновременное наличие отметок «непригодный» и «военнообязанный» указывает на человеческий фактор: оператор ТЦК не завершил процедуру в базе. Согласно пункту 3 части 6 статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», граждане, признанные непригодными с исключением из учета, больше не подлежат мобилизации. С момента проставления соответствующей отметки в билете лицо перестает быть военнообязанным.

Пока электронные данные не обновили, правозащитники советуют носить с собой бумажный военный билет и свидетельство о болезни. Это позволит быстро подтвердить законный статус, если документы будут проверять патрульные или представители ТЦК.

Куда обращаться, чтобы обновить данные в «Резерв+»

Сначала в меню «Резерв+» стоит воспользоваться функцией исправления данных или сообщения об ошибке, указав на неактуальный статус. Такой запрос автоматически поступает в техническую поддержку или профильный ТЦК для проверки.

Если за один-два дня реакции нет, следующий шаг — позвонить на правительственную горячую линию Министерства обороны по номерам 1512 или 0800500442. Во время звонка следует четко назвать точное название своего ТЦК, оператор которого не внес изменения в реестр «Оберіг». Все такие обращения фиксируются, после чего военкомат обязан исправить ошибку.

Как подать письменное заявление

Если устные обращения и электронные запросы не сработали, остается официальный письменный путь. Бывшему военному нужно составить заявление на имя начальника своего ТЦК и СП с требованием актуализировать данные и изменить статус. К заявлению прилагают:

копию паспорта;

копию идентификационного кода;

выписку из приказа об увольнении;

свидетельство о болезни;

все заполненные страницы военного билета, особенно страницу со штампом об исключении из учета.

Пакет документов подают в канцелярию военкомата лично в двух экземплярах, получив отметку о принятии с подписью и датой, либо отправляют по почте ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Бумажная выписка из «Резерв+», сформированная в прошлом году, остается действительной ровно один год при условии, что военный статус лица — в частности право на отсрочку или наличие брони — за этот период не менялся.

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