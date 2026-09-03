Котлеты из куриного филе в хрустящей крекерной панировке и кремовом сырном соусе готовятся быстрее, чем кажется, и становятся эффектным ужином в любой будний день.

Нежные котлеты из куриного филе мы уже публиковали — а сегодня предлагаем еще один вариант котлет из куриного филе: на этот раз в хрустящей панировке из крекеров и с эффектным сырным соусом на основе горчицы дижон.

Котлеты получаются невероятно хрустящими снаружи и сочными внутри благодаря двойному слою панировки, а насыщенный сливочно-сырный соус с ноткой дижонской горчицы делает блюдо похожим на ресторанную подачу, хотя готовится оно из простых и доступных продуктов. Главное отличие этого рецепта от классического — крекерная крошка вместо обычных сухарей, которая дает особую маслянистую хрусткость.

Ингредиенты для котлет

60 соленых крекеров (типа «Ritz»), измельченных в мелкую крошку — примерно 600 мл крошки

40 г пшеничной муки

3 крупных яйца

4 котлеты из куриного филе (по 115–170 г каждая)

3/4 чайной ложки кухонной соли

120 мл растительного масла для жарки

240 мл жирных сливок (33–35%)

1 столовая ложка горчицы дижон

115 г тертого сыра чеддер (примерно 1 стакан)

1 чайная ложка свежемолотого черного перца

3/4 чайной ложки соуса «Ворчестер»

свежая измельченная петрушка — для подачи

Как приготовить котлеты: пошагово

Измельчите крекеры в плотном пакете до мелкой крошки — должно получиться около 600 мл крошки. Пересыпьте крошку в неглубокую миску. Во вторую неглубокую миску просейте муку, а в третьей взболтайте яйца вилкой до однородности.

Посолите куриное филе с обеих сторон. С помощью щипцов обваляйте каждую котлету в муке, стряхните излишки, погрузите в яйца и дайте стечь лишнему. Далее обваляйте в крекерной крошке, слегка прижимая, чтобы панировка хорошо прилипла. Повторите слой яйца и крошки еще раз — именно двойная панировка не дает ей отпадать во время жарки. Выложите готовые котлеты на решетку.

Разогрейте масло в высокой сковороде на среднем огне — крошка крекера должна шипеть, если бросить кусочек в разогретое масло. Жарьте котлеты партиями по две штуки, переворачивая через половину времени, до тех пор пока температура внутри самой толстой части не достигнет 74°C — это примерно 3-4 минуты с каждой стороны. Готовые котлеты перекладывайте на чистую решетку, установленную на противне.

Уменьшите огонь до минимального. Если в сковороде осталось много масла, осторожно слейте излишки в термостойкую миску, но сковороду не мойте. Добавьте сливки и горчицу дижон, перемешайте до однородности. Всыпьте тертый сыр чеддер и прогрейте, помешивая, до полного расплавления. Добавьте черный перец и соус «Ворчестер», еще раз перемешайте.

Разложите котлеты по тарелкам, щедро политые сырным соусом, и посыпьте свежей петрушкой.

Котлеты лучше всего вкусны горячими, сразу после приготовления, пока панировка еще хрустящая. Если остались порции, храните их в плотно закрытом контейнере в холодильнике не более 2 дней и разогревайте в духовке при температуре 175°C, чтобы частично восстановить хрусткость.

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