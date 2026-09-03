Котлети з курячого філе в хрусткій крекерній панірці та кремовому сирному соусі готуються швидше, ніж здається, і стають ефектною вечерею на будь-який день тижня.

Ніжні котлети з курячого філе ми вже публікували — а сьогодні пропонуємо ще один варіант котлет із курячого філе: цього разу в хрусткій панірці з крекерів та з ефектним сирним соусом на основі гірчиці дижон.

Котлети виходять надзвичайно хрусткими зовні та соковитими всередині завдяки подвійному шару панірки, а насичений вершково-сирний соус з ноткою дижонської гірчиці робить страву схожою на ресторанну подачу, хоча готується вона з простих і доступних продуктів. Головна відмінність цього рецепта від класичного — крекерна крихта замість звичайних сухарів, яка дає особливу маслянисту хрусткість.

Інгредієнти для котлет

60 солоних крекерів (типу «Ritz»), подрібнених у дрібну крихту — приблизно 600 мл крихти

40 г пшеничного борошна

3 великих яйця

4 котлети з курячого філе (по 115–170 г кожна)

3/4 чайної ложки кухонної солі

120 мл рослинної олії для смаження

240 мл жирних вершків (33–35%)

1 столова ложка гірчиці дижон

115 г тертого сиру чедер (приблизно 1 склянка)

1 чайна ложка свіжозмеленого чорного перцю

3/4 чайної ложки соусу «Ворчестер»

свіжа подрібнена петрушка — для подачі

Як приготувати котлети: покроково

Подрібніть крекери у щільному пакеті на дрібну крихту — має вийти близько 600 мл крихти. Пересипте крихту в неглибоку миску. В другу неглибоку миску просійте борошно, а в третій розболтайте яйця вилкою до однорідності.

Посоліть куряче філе з обох боків. За допомогою щипців обваляйте кожну котлету в борошні, струсіть зайве, занурте в яйця й дайте стекти надлишку. Далі обваляйте в крекерній крихті, легенько притискаючи, щоб панірка добре прилипла. Повторіть шар яйця і крихти ще раз — саме подвійна панірка не дає їй відпадати під час смаження. Викладіть готові котлети на решітку.

Розігрійте олію у високій сковороді на середньому вогні — крихта крекера має шипіти, якщо кинути шматочок у розігріту олію. Смажте котлети партіями по дві штуки, перегортаючи через половину часу, доки температура всередині найтовщої частини не досягне 74°C — це приблизно 3-4 хвилини з кожного боку. Готові котлети перекладайте на чисту решітку, встановлену на протилежному лоті.

Зменшіть вогонь до мінімального. Якщо в сковороді залишилося багато олії, обережно злийте зайву в термостійку миску, але сковороду не мийте. Додайте вершки та гірчицю дижон, перемішайте до однорідності. Всипте тертий сир чедер і прогрійте, помішуючи, доки він повністю розплавиться. Додайте чорний перець і соус «Ворчестер», ще раз перемішайте.

Розкладіть котлети по тарілках, щедро политі сирним соусом, і посипте свіжою петрушкою.

Котлети найкраще смакують гарячими, одразу після приготування, поки панірка ще хрустка. Якщо залишилися порції, зберігайте їх у щільно закритому контейнері в холодильнику не більше 2 днів і розігрівайте в духовці за температури 175°C, щоб частково відновити хрусткість.

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