Вареники з вишнею — улюблений літній десерт, який завдяки замороженим ягодам можна готувати цілий рік. Цей рецепт пропонує просту соковиту начинку та показує, як зробити маленькі вареники-пельмені, що не розкриваються під час варіння.

Рецепт ніжного бісквіту ми вже публікували — а вареники з вишнею готуються зовсім по-іншому: тут головне не тісто-основа, а соковита ягідна начинка, яку потрібно правильно закрити, щоб сік не витік під час варіння.

Вареники з вишнею — класичний літній десерт, який легко перетворити на страву для будь-якого сезону: досить заморозити ягоди про запас. Начинка в цьому рецепті готується без варіння — вишню просто кладуть у тісто разом із цукром, і сік утворюється вже під час варіння вареників. Це заощаджує час і робить десерт особливо соковитим.

Інгредієнти для вареників з вишнею

тісто для вареників — готове або приготоване за вашим улюбленим рецептом (на 8 порцій)

вишня без кісточок, свіжа або морожена (частково розморожена) — приблизно 450 г

цукор — приблизно 100 г (½ склянки), плюс близько ¼ чайної ложки на кожен кружечок тіста

сіль — приблизно 7-8 г (½ столової ложки) для варильної води

Як приготувати вареники з вишнею: покроково

Розкачайте тісто і виріжте кружечки діаметром 5-7 см. У центр кожного кружечка покладіть ¼ чайної ложки цукру, а зверху — вишню. Складіть краї тіста разом і щільно защипніть, щоб не залишилося отворів — саме це вбереже начинку від витікання під час варіння.

Якщо хочете зробити маленькі вареники-пельмені, візьміть менші кружечки тіста (близько 5 см), покладіть у центр лише ⅛ чайної ложки цукру та одну вишню. З'єднайте дві сторони тіста і защипніть, а потім зведіть разом два кутики, щоб вийшла форма трикутника-«конвертика». Викладіть готові вареники з вишнею на дощечку, притрушену борошном, поки готуєте решту.

Наберіть у велику каструлю воду, додайте сіль і доведіть до кипіння. Опускайте вареники у киплячу воду партіями, щойно виліпили. Коли вони спливуть на поверхню, варіть ще 2-3 хвилини, після чого вийміть шумівкою в окрему миску.

Готові вареники з вишнею присипте цукром — це не дасть їм злипнутися між собою, поки чекають на подачу.

Подавайте вареники з вишнею одразу після варіння зі сметаною або просто присипані цукром — так вони найсмачніші. З цієї кількості інгредієнтів вийде приблизно 50-75 вареників, залежно від розміру ягід і кружечків тіста. Якщо ягоди консервовані, обов'язково злийте з них увесь сік, інакше тісто буде важко защипнути.

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