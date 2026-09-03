На Закарпатті готові безкоштовно прийняти 40 родин із Запорізької області, які виїжджають із прифронтових громад. Переселенцям пропонують окремі кімнати, а реєстрація на гарячій лінії відкриває доступ до гуманітарних наборів і грошової допомоги.

Житло для військових в Ужгороді — не єдина програма підтримки на Закарпатті: регіон готовий безкоштовно прийняти 40 родин із прифронтових громад Запорізької області, які виїжджають з-під обстрілів.

Про це йшлося на брифінгу в Транзитному центрі Запоріжжя, передає «Справжнє». Йдеться про примусову евакуацію дітей із Біленького, Біленького-1 та Лисогірки, де ситуація з безпекою залишається критичною.

Загалом небезпечні селища мають покинути 76 сімей, у яких виховується 119 дітей. Частина родин уже виїхала, однак 54 сім'ї з дітьми, що виїхали з Біленьківської громади, наразі потребують житла.

Очільниця Департаменту соцзахисту населення Запорізької обласної військової адміністрації Світлана Лисенко пояснила, що переселенців забезпечують житлом у гуртожитках Запоріжжя або розселяють в інших регіонах — зокрема на Київщині та Закарпатті. Там, за її словами, є 40 окремих кімнат для родин, а не підселення в загальні кімнати.

Як отримати безкоштовне житло та допомогу

Для цього потрібно зареєструвати звернення на цілодобовій гарячій лінії Транзитного центру за номером 0 800 33 16 30. Усі прибулі оперативно отримують статус ВПО, грошову підтримку від Пенсійного фонду та Департаменту соцзахисту, а також продуктові й гігієнічні набори.

Після реєстрації вимушені переселенці можуть отримати гуманітарні набори та одноразову фінансову допомогу від благодійників у розмірі 12 300 гривень на кожного члена родини. Під час звернення варто попередити про наявність домашніх улюбленців або маломобільних родичів, щоб фахівці підібрали відповідні умови.

Заступник очільника Запорізької ОДА Михайло Гнатюк додав, що у разі відмови дорослих виїжджати разом із дітьми евакуацію неповнолітніх все одно проведуть — без супроводу рідних. Це не означає автоматичного позбавлення батьківських прав, проте до дорослих, які не виконують вимог безпеки, можуть застосувати заходи адміністративного впливу.

Голова Біленьківської громади Світлана Зачепило зазначила, що на території залишаються 46 родин, які виховують 78 дітей. За її словами, спершу від виїзду повністю відмовлялися 14 сімей, але після роз'яснювальної роботи ситуація змінюється.

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