У вересні пенсії українцям нараховуватимуть за затвердженим графіком — Пенсійний фонд перераховує кошти банкам і поштовим операторам у різні дати. Частина пенсіонерів отримає виплати раніше за інших.

Пенсії в Україні у вересні виплачуватимуть за затвердженим графіком — Пенсійний фонд перераховує гроші банкам і поштовим операторам не одним платежем, а поетапно. Тож у частини пенсіонерів виплати на картку або через відділення надійдуть раніше, ніж у решти.

Як пояснюють у Пенсійному фонді, дата отримання пенсії у вересні залежить від обраного способу виплати. Громадяни можуть самостійно обрати, як їм зручніше отримувати гроші — на банківський рахунок чи через поштового оператора. За потреби цей порядок можна змінити, подавши відповідну заяву до відомства.

Хто отримає пенсію у вересні першим

Для окремих категорій законодавство передбачає пріоритетне фінансування. Як повідомляє 24 Канал, такі пенсіонери зазвичай отримують кошти на банківські картки або через поштове відділення до 10 числа місяця.

До першочергового списку входять учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих захисників і захисниць, а також особи, які мають особливі заслуги перед Україною. Такий порядок спрямований на оперативну соціальну підтримку громадян зі спеціальним статусом.

Як перевірити дату нарахування

Точну дату зарахування вересневої пенсії можна перевірити в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду. Це також можна зробити в сервісному центрі або за телефоном гарячої лінії відомства. Електронні сервіси дозволяють відстежувати статус виплати онлайн.

Як оформити доставку пенсії додому

Доставку грошей за місцем проживання можуть оформити люди з інвалідністю I групи та ті, хто потребує постійного стороннього догляду. Для цього потрібно подати письмову заяву.

Виплату також можна отримувати через довірену особу. Якщо довіреність оформлена на строк понад один рік, пенсіонер має щороку особисто підтверджувати, що хоче далі користуватися таким механізмом.

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