В Закарпатской области готовы бесплатно принять 40 семей из Запорожской области, которые выезжают из прифронтовых громад. Переселенцам предлагают отдельные комнаты, а регистрация на горячей линии открывает доступ к гуманитарным наборам и денежной помощи.

Жилье для военных в Ужгороде — не единственная программа поддержки на Закарпатье: регион готов бесплатно принять 40 семей из прифронтовых громад Запорожской области, которые выезжают из-под обстрелов.

Об этом шла речь на брифинге в Транзитном центре Запорожья, передает «Справжнє». Речь идет о принудительной эвакуации детей из Беленького, Беленького-1 и Лысогорки, где ситуация с безопасностью остается критической.

Всего опасные поселки должны покинуть 76 семей, в которых воспитывается 119 детей. Часть семей уже выехала, однако 54 семьи с детьми, выехавшие из Беленьковской громады, сейчас нуждаются в жилье.

Руководитель Департамента соцзащиты населения Запорожской областной военной администрации Светлана Лысенко пояснила, что переселенцев обеспечивают жильем в общежитиях Запорожья или расселяют в других регионах — в частности на Киевщине и Закарпатье. Там, по ее словам, есть 40 отдельных комнат для семей, а не подселение в общие комнаты.

Как получить бесплатное жилье и помощь

Для этого нужно зарегистрировать обращение на круглосуточной горячей линии Транзитного центра по номеру 0 800 33 16 30. Все прибывшие оперативно получают статус ВПЛ, денежную поддержку от Пенсионного фонда и Департамента соцзащиты, а также продуктовые и гигиенические наборы.

После регистрации вынужденные переселенцы могут получить гуманитарные наборы и единовременную финансовую помощь от благотворителей в размере 12 300 гривен на каждого члена семьи. При обращении стоит заранее предупредить о наличии домашних любимцев или маломобильных родственников, чтобы специалисты подобрали соответствующие условия.

Заместитель главы Запорожской ОГА Михаил Гнатюк добавил, что в случае отказа взрослых выезжать вместе с детьми эвакуацию несовершеннолетних все равно проведут — без сопровождения родных. Это не означает автоматического лишения родительских прав, однако к взрослым, которые не выполняют требований безопасности, могут применить меры административного воздействия.

Глава Беленьковской громады Светлана Зачепило отметила, что на территории остаются 46 семей, которые воспитывают 78 детей. По ее словам, сначала от выезда полностью отказывались 14 семей, но после разъяснительной работы ситуация меняется.

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