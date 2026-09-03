Шесть лет дистанционки, войны и учебы «в мониторе» незаметно изменили украинскую школу: оценки в электронном журнале все чаще расходятся с реальными знаниями детей. Педагоги объяснили, почему хорошие баллы перестали быть показателем настоящей успеваемости.

Изменения в школах с сентября уже действуют, но за пределами новых правил оценивания осталась более глубокая проблема: за шесть лет дистанционки, войны и воздушных тревог оценки в электронном журнале все чаще перестали отражать реальные знания учеников. Об этом в расследовании UA.NEWS рассказали педагоги обычных украинских школ.

Учительница украинского языка и литературы Татьяна К. со стажем более 10 лет работает в одной из школ Сумской области, где из-за ситуации с безопасностью очное обучение для многих детей просто невозможно. На условиях анонимности она призналась: за шесть лет учителя научились работать онлайн значительно лучше, чем в начале пандемии 2020 года, когда все внезапно «ушли на дистанционку» — сбрасывали задания в Viber и записывали объяснения правил на диктофон.

Почему оценки растут, а знаний не прибавляется

С появлением Google Classroom, видеоуроков и образовательных платформ обучение наладилось, однако школьники быстро поняли: хорошую оценку можно получить, даже не разобравшись в материале. «Ребенок сидит дома, никто его срочно к доске не спрашивает. А рядом мама, старший брат или сестра, во вкладках на мониторе — Google, ГДЗ, а теперь и ChatGPT», — объясняет Татьяна. По ее наблюдениям, часть детей, имевших 5–6 баллов, вдруг начали получать 9–10.

Сложнее всего учителю тогда, когда уровень ученика известен, но доказать списывание невозможно. «Понимаешь, что ребенок двух слов связать не может, он очень неграмотный. А сочинение — идеальное. За руку не поймала и доказать ничего не можешь», — признается педагог. В отличие от прежних лет, когда дети списывали с двух-трех сайтов, ChatGPT каждый раз выдает новый вариант сочинения.

Что показывают международные исследования

Масштаб образовательных потерь виден по результатам исследования PISA-2022: украинские 15-летние школьники больше всего потеряли в читательской грамотности — способности понимать сложный текст, находить главную мысль, отличать факт от мнения автора и делать выводы. По этому показателю подростки отстают от среднего уровня стран ОЭСР ориентировочно на 2,5 года обучения.

Цифры Государственной службы качества образования (ГСКО) это подтверждают. Во время тестирования учеников 6–8 классов по украинскому языку найти факт или вспомнить правило могли более 65–70% детей, но проанализировать подтекст или сформулировать собственные выводы сумел лишь каждый четвертый. С математикой ситуация хуже: дети знают формулы, но теряются в текстовых задачах и геометрии, которые выпали на период «рваного» обучения.

Дети перестали читать и теряют фокус

Проблема не только в списывании, но и в потере навыка работать со сложными текстами и удерживать внимание. Татьяна вспоминает: когда предлагает семиклассникам прочитать летом роман, единицы это делают, остальные откладывают чтение или разбирают произведения сокращенно. В результате табель показывает 10–11 баллов, а ребенок материал не усвоил.

ГСКО зафиксировала зависимость: школьники на очном обучении выполняют сложные тестовые задания на 15–20% лучше тех, кто годами учится онлайн. Худшие результаты — у детей, чье обучение свелось к асинхронному режиму, то есть самостоятельной обработке параграфов без живого разбора с учителем.

Появилось ли в Украине настоящее дистанционное образование

Профессор, педагог и бывший директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук убежден, что за годы пандемии и войны настоящего дистанционного образования в стране так и не создали. По его мнению, то, что называют «дистанционкой», — это простое перенесение классно-урочной системы в телефон или ноутбук с теми же уроками по 45 минут.

«Настоящее дистанционное образование в мире работает иначе: это качественный учебный курс и организованная учителем самостоятельная работа, а не шесть часов подряд перед экраном. Мы воспитываем детей, которые не способны учиться самостоятельно», — резюмирует эксперт.

Как понять, что оценка не отражает реальных знаний

Педагоги советуют родителям обращать внимание не только на баллы в электронном дневнике. Простая проверка: попросите ребенка пересказать параграф своими словами, объяснить, почему задание решили именно так, или привести собственный пример. Если школьник без подсказок из Google или ChatGPT этого сделать не может — оценка, скорее всего, не равна знанию.

Ранее Politeka сообщала, что нового ждет учеников 5–6 классов с сентября.

Также Politeka сообщала, какой график учебного года 2026/2027 утвердили в школах Киева.