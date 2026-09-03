В сентябре участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС с инвалидностью пересчитают пенсии. Размер зависит от группы инвалидности и может достигать 20 653 гривен.

Пенсии в Украине пересчитывают по-новому: в сентябре отдельные категории пенсионеров получат выплаты от 12 390 до 20 653 гривен. О пересчёте сообщили в Пенсионном фонде Украины, информацию также приводит 24 Канал.

Речь идёт об участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, получивших инвалидность. Базой для начисления таких пенсий в 2026 году является показатель средней заработной платы в Украине за предыдущий год — 20 653 гривны. Процент от этой суммы зависит от степени утраты трудоспособности:

I группа — 100% базы, то есть 20 653 гривны;

II группа — 80%, то есть 16 522 гривны;

III группа — 60%, то есть 12 390 гривен.

В эти суммы уже включены все возможные надбавки, повышения, индексации и целевая помощь. Единственное исключение — доплаты за «особые заслуги», которые ПФУ начисляет отдельно.

Ключевое условие для получения таких выплат — официальное медицинское заключение Специализированной радиологической медико-социальной экспертизы (МСЭК). Комиссия должна подтвердить прямую причинно-следственную связь между заболеванием и воздействием радиации во время аварии на ЧАЭС.

Как оформить выплату

Чтобы получить пересчитанную пенсию, нужно иметь действующее заключение МСЭК об инвалидности вследствие аварии на ЧАЭС. Далее — обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или подать документы через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Обычно нужны: паспорт, регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика, документы об участии в ликвидации последствий аварии и заключение МСЭК. После подачи фонд обрабатывает обращение и пересчитывает выплату со следующего месяца.

Отдельно чернобыльцы могут получать денежные надбавки к пенсии, если соответствуют определённым критериям. Конкретный размер зависит от группы инвалидности и подтверждённого статуса участника ликвидации.

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