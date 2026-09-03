Пенсійний фонд України масово перераховує пенсії частині пенсіонерів через помилку, допущену під час попередньої індексації. Виправлення проводять автоматично, а разом із черговою виплатою люди отримають різницю за попередні місяці.

Перерахунок пенсій у вересні торкнеться не всіх українців, натомість Пенсійний фонд України нині масово виправляє іншу ситуацію: через помилку під час попередньої індексації частині пенсіонерів виплати нарахували неправильно, і тепер їх переглядають.

Як пояснює видання Obozrevatel, ідеться про технічну помилку, яку виявили вже після того, як індексацію провели. Пенсія в Україні обчислюється за формулою, до якої входять середня заробітна плата по країні, індивідуальний коефіцієнт заробітку та коефіцієнт страхового стажу. Під час індексації підвищують саме складову середньої зарплати, тому від правильності коефіцієнта напряму залежить, скільки отримає людина.

Що саме пішло не так

Помилку допустили під час застосування коефіцієнта індексації до базової зарплати тим, кому пенсію призначили або перерахували в останні роки. Для таких людей середня зарплата, із якої рахували виплату, вже була вищою за стару базу, тож її мали збільшити на інший коефіцієнт. Частині пенсіонерів натомість застосували занижений показник — і вони місяцями недоотримували гроші.

Кого торкнеться перерахунок

Насамперед це пенсіонери, які вийшли на пенсію протягом останніх кількох років і чий розмір виплати розраховувався від актуальної середньої зарплати. Пенсійний фонд проводить виправлення автоматично — окремо звертатися чи подавати документи не потрібно. Разом із черговою виплатою людям нарахують і різницю за попередні місяці, коли пенсію платили в заниженому розмірі.

Що робити, якщо вас це стосується

Нічого додатково подавати не потрібно — перерахунок проводиться автоматично.

Оновлений розмір можна перевірити в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду (portal.pfu.gov.ua).

Якщо дані правильні, а сума не змінилася, уточнити можна в найближчому сервісному центрі ПФУ.

Важливо: цей перерахунок — виправлення попередньої технічної помилки, а не нова індексація чи планове підвищення. Суми доплат у кожного будуть різними: вони залежать від стажу, заробітку й того, скільки місяців людина отримувала занижену пенсію.

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