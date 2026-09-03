Наполеон — багатошаровий тортик із хрусткого листкового тіста та ніжного заварного крему, і цей рецепт робить крем ще ніжнішим завдяки простій техніці варіння на яйцях, цукрі та молоці.

Рецепт бісквіту, який завжди виходить ми вже публікували — а наполеон готується зовсім інакше, адже основа тут не бісквітна, а листкова.

Наполеон — один із найпопулярніших тортів на святковому столі: тонкі шари хрусткого листкового тіста перекладені ніжним заварним кремом на яйцях, цукрі та молоці. Цей рецепт передала одна з читачок як старий сімейний рецепт, і він вражає простотою — тісто не потрібно готувати самостійно, достатньо готового листкового, а весь секрет ховається в кремі та витримці торта.

Інгредієнти для наполеона

листкове тісто — приблизно 450 г (готове, розморожене за інструкцією на упаковці)

яйця — 2 шт.

цукор світло-коричневий — 200 г (або половина коричневого, половина білого)

молоко — 120 мл

борошно пшеничне — 2 ст. ложки

вершкове масло незбиране — 225 г, кімнатної температури

ванільний порошок — 1/2 ч. ложки (за бажанням)

волоські горіхи подрібнені — приблизно 60 г

Додатково знадобиться великий аркуш пергаментного паперу.

Як приготувати наполеон: покроково

Спочатку готують крем. У середній каструлі змішайте (не збиваючи) яйця з цукром просто венчиком.

Додайте молоко та борошно, перемішайте і поставте каструлю на середньо-слабкий вогонь.

Готуйте масу, час від часу перемішуючи (наприкінці частіше, щоб не утворилися комочки), доки вона не загусне до консистенції пудингу — це займе приблизно 15-17 хвилин.

Знімайте з вогню і дайте охолонути 15-20 хвилин. Поки крем охолоджується, підготуйте листкове тісто.

Коли маса трохи охолоне, додайте до неї розм'якшене масло і збивайте на середній-високій швидкості кілька хвилин. Додайте ванільний порошок. Крем для наполеона готовий.

Розігрійте духовку до 200°C.

Розкачайте один лист листкового тіста на великому аркуші пергаменту так, щоб тісто збільшилося вдвічі і стало майже прозорим — чим тонше, тим краще.

Розріжте розкачаний лист на 4 однакові квадрати (приблизно 15х15 см кожен).

Наколіть тісто вилкою по всій поверхні, інакше воно сильно підніметься при випіканні — проколюйте наскрізь.

Перекладіть пергамент із тістом на великий лист для випікання і випікайте за 200°C 12-13 хвилин, доки верх не стане золотистим. Тісто легко підгорає, тож стежте за ним уважно.

Відкладіть готові коржі і покладіть той самий пергамент на прохолодну поверхню, щоб повторити розкачування й випікання для другого листа тіста.

Коли крем готовий, зберіть торт: викладіть два коржі поруч і щедро змастіть кремом. Повторіть із рештою коржів. Перед тим як прикрасити торт зверху, обережно притисніть його, щоб зробити компактнішим.

Для посипки обріжте краї торта, щоб зробити його рівнішим. Обрізки покришіть і посипте ними верх (якщо шматочки погано кришаться, підпечіть їх до золотистого кольору). Рівномірно посипте верх подрібненими волоськими горіхами.

Наполеон обов'язково має «відпочити»: накрийте торт і поставте в холодильник на ніч, а перед подачею дайте йому постояти при кімнатній температурі близько 2 годин, щоб коржі просякли кремом і стали м'якими. Якщо хочете більший торт, усі інгредієнти можна просто подвоїти.

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