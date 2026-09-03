Наполеон — многослойный тортик из хрустящего слоёного теста и нежного заварного крема, и этот рецепт делает крем ещё нежнее благодаря простой технике варки на яйцах, сахаре и молоке.

Всегда выходящий рецепт бисквита мы уже публиковали — а наполеон готовится совсем иначе, ведь основа здесь не бисквитная, а слоёная.

Наполеон — один из самых популярных тортов на праздничном столе: тонкие слои хрустящего слоёного теста переложены нежным заварным кремом на яйцах, сахаре и молоке. Этот рецепт передала одна из читательниц как старый семейный рецепт, и он поражает простотой — тесто не нужно готовить самостоятельно, достаточно готового слоёного, а весь секрет скрывается в креме и выдержке торта.

Ингредиенты для наполеона

слоёное тесто — примерно 450 г (готовое, размороженное по инструкции на упаковке)

яйца — 2 шт.

сахар светло-коричневый — 200 г (или половина коричневого, половина белого)

молоко — 120 мл

мука пшеничная — 2 ст. ложки

сливочное масло несолёное — 225 г, комнатной температуры

ванильный порошок — 1/2 ч. ложки (по желанию)

грецкие орехи измельчённые — примерно 60 г

Дополнительно понадобится большой лист пергаментной бумаги.

Как приготовить наполеон: шаг за шагом

Сначала готовят крем. В средней кастрюле смешайте (не взбивая) яйца с сахаром просто венчиком.

Добавьте молоко и муку, перемешайте и поставьте кастрюлю на средне-слабый огонь.

Готовьте массу, время от времени перемешивая (в конце чаще, чтобы не образовались комочки), пока она не загустеет до консистенции пудинга — это займёт примерно 15-17 минут.

Снимите с огня и дайте остыть 15-20 минут. Пока крем остывает, подготовьте слоёное тесто.

Когда масса немного остынет, добавьте к ней размягчённое масло и взбивайте на средней-высокой скорости несколько минут. Добавьте ванильный порошок. Крем для наполеона готов.

Разогрейте духовку до 200°C.

Раскатайте один лист слоёного теста на большом листе пергамента так, чтобы тесто увеличилось вдвое и стало почти прозрачным — чем тоньше, тем лучше.

Разрежьте раскатанный лист на 4 одинаковых квадрата (примерно 15х15 см каждый).

Наколите тесто вилкой по всей поверхности, иначе оно сильно поднимется при выпекании — прокалывайте насквозь.

Переложите пергамент с тестом на большой лист для выпекания и выпекайте при 200°C 12-13 минут, до золотистого верха. Тесто легко подгорает, поэтому следите за ним внимательно.

Отложите готовые коржи и положите тот же пергамент на прохладную поверхность, чтобы повторить раскатывание и выпекание для второго листа теста.

Когда крем готов, соберите торт: выложите два коржа рядом и щедро смажьте кремом. Повторите с остальными коржами. Перед тем как украсить торт сверху, осторожно прижмите его, чтобы сделать компактнее.

Для посыпки обрежьте края торта, чтобы сделать его более ровным. Обрезки покрошите и посыпьте ими верх (если кусочки плохо крошатся, подпеките их до золотистого цвета). Равномерно посыпьте верх измельчёнными грецкими орехами.

Наполеон обязательно должен «отдохнуть»: накройте торт и поставьте в холодильник на ночь, а перед подачей дайте ему постоять при комнатной температуре около 2 часов, чтобы коржи пропитались кремом и стали мягкими. Если хотите больший торт, все ингредиенты можно просто удвоить.

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