С сентября на Закарпатье стартовал очередной этап повышения зарплат для педагогов. Учителя на одинаковых должностях могут получать заметно разные суммы — итоговая выплата зависит сразу от нескольких факторов.

Жильё для военных в Ужгороде — не единственное изменение, стартовавшее с сентября: параллельно на Закарпатье вступил в силу новый этап повышения зарплат для педагогов. Местные учителя уже получают обновлённые начисления.

После текущего перерасчёта суммы в разных школах области будут заметно отличаться. Даже педагоги с одинаковой должностью и нагрузкой могут увидеть в платёжке разные цифры. Поэтому стоит разобраться, из каких составляющих формируется итоговая выплата.

От чего зависит итоговая сумма

Базовая ставка педагогов выросла ещё на 20%, а вместе с январским повышением годовой прирост составляет уже 50%. После такого перерасчёта, по данным Министерства образования и науки Украины, выплаты в школах Закарпатья колеблются от 12 800 до 28 500 гривен «на руки». Больше всего на итоговую сумму влияют педагогический стаж и квалификационная категория: молодой специалист без опыта и учитель высшей категории имеют разный базовый оклад.

Не менее важным фактором является педагогическая нагрузка. В расчёт входят количество отработанных часов, классное руководство и проверка тетрадей. Чем больше таких обязанностей берёт на себя учитель, тем выше итоговая выплата за месяц.

Отдельный блок в платёжке — персональные надбавки и доплаты, которые устанавливает конкретное учебное заведение. Речь о выплатах за престижность труда, заведование учебными кабинетами и других специфических доплатах. Их размер может существенно отличаться даже между соседними школами области.

Почему рост может быть менее заметным

Рост базовой ставки частично съедает подорожание продуктов и коммунальных услуг. Из-за этого реальное наполнение кошелька учителя меняется медленнее, чем цифры в платёжке. Открытым остаётся вопрос, перекроют ли обновлённые выплаты ежедневные потребности педагогов.

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