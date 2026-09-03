Картопля взимку 2026–2027 років може подорожчати на 25–40%. Експерти радять заготовляти якісну продукцію восени, поки ціни ще стабільні.

Подорожчання продуктів в Україні може прискоритися вже цієї зими: вартість картоплі в холодний період 2026–2027 років прогнозують на 25–40% вищою, ніж зараз. Таке підвищення цін експерти пов'язують не з нестачею врожаю загалом, а з браком якісної товарної продукції.

Про це повідомляє видання Konkurent із посиланням на AgroWeek. Директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва пояснює: осінній збір очікується достатнім за обсягом, однак ближче до кінця 2026 року та на початку 2027-го частка якісної картоплі, яка дійде до зимового ринку, може суттєво скоротитися.

Головний ризик, за її словами, — це не кількість зібраного врожаю, а те, скільки якісних бульб вдасться зберегти. Аналітики УПОА вже формують обережні прогнози, враховуючи можливі втрати під час зберігання та зменшення пропозиції придатної для продажу картоплі.

Коли очікувати найбільшого подорожчання

Найпомітніше зростання цін прогнозують у грудні–лютому, коли попит на залишки врожаю зросте, а пропозиція якісної картоплі зменшиться. За оцінками фахівців, саме в цей період вартість може бути на 25–40% вищою порівняно з поточними показниками.

Таке здорожчання безпосередньо вдарить по сімейних бюджетах, особливо тих домогосподарств, для яких картопля є одним із основних продуктів харчування. Тому споживачам радять за можливості заготовляти якісну продукцію восени, поки ціни лишаються відносно стабільними.

Як підготуватися до подорожчання

Щоб мінімізувати витрати, експерти рекомендують:

завчасно придбати перевірену товарну картоплю восени;

звертати увагу на сорт і умови зберігання, щоб уникнути втрат протягом зими;

продавцям — планувати запаси та логістику з урахуванням імовірного скорочення частки якісної продукції.

Ситуація на ринку картоплі потребує постійного моніторингу: прогнозоване зростання цін на 25–40% є сигналом для аграріїв, переробників і споживачів підготуватися до можливих коливань заздалегідь.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання проїзду в Україні: у яких містах зросли ціни.

Також Politeka повідомляла, підвищення тарифів на світло: коли можуть зрости ціни в платіжках.