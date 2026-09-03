Картофель зимой 2026–2027 годов может подорожать на 25–40%. Эксперты советуют заготавливать качественную продукцию осенью, пока цены ещё стабильны.

Подорожание продуктов в Украине может ускориться уже этой зимой: стоимость картофеля в холодный период 2026–2027 годов прогнозируют на 25–40% выше, чем сейчас. Такое повышение цен эксперты связывают не с нехваткой урожая в целом, а с дефицитом качественной товарной продукции.

Об этом сообщает издание Konkurent со ссылкой на AgroWeek. Директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Екатерина Зверева поясняет: осенний сбор ожидается достаточным по объёму, однако ближе к концу 2026 года и в начале 2027-го доля качественного картофеля, который дойдёт до зимнего рынка, может существенно сократиться.

Главный риск, по её словам, — не количество собранного урожая, а то, сколько качественных клубней удастся сохранить. Аналитики УПОА уже формируют осторожные прогнозы, учитывая возможные потери при хранении и уменьшение предложения пригодного для продажи картофеля.

Когда ожидать наибольшего подорожания

Наиболее заметный рост цен прогнозируют в декабре–феврале, когда спрос на остатки урожая вырастет, а предложение качественного картофеля уменьшится. По оценкам специалистов, именно в этот период стоимость может быть на 25–40% выше по сравнению с текущими показателями.

Такое подорожание напрямую ударит по семейным бюджетам, особенно тех домохозяйств, для которых картофель является одним из основных продуктов питания. Поэтому потребителям советуют по возможности заготавливать качественную продукцию осенью, пока цены остаются относительно стабильными.

Как подготовиться к подорожанию

Чтобы минимизировать расходы, эксперты рекомендуют:

заблаговременно приобрести проверенный товарный картофель осенью;

обращать внимание на сорт и условия хранения, чтобы избежать потерь в течение зимы;

продавцам — планировать запасы и логистику с учётом вероятного сокращения доли качественной продукции.

Ситуация на рынке картофеля требует постоянного мониторинга: прогнозируемый рост цен на 25–40% является сигналом для аграриев, переработчиков и потребителей подготовиться к возможным колебаниям заранее.

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