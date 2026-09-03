Фаршировані перці за новим рецептом давно стали безпрограшним варіантом вечері, коли хочеться чогось домашнього та ситного. Цей варіант — запечений, а не тушкований, із соковитою курячою начинкою та тягучою сирною скоринкою, яка після запікання вкриває страву золотистим шаром.
Рецепт опублікували на сторінці nisenitnitsia.. Складних інгредієнтів тут немає: солодкий перець, курячий фарш, овочі та сир — усе, що зазвичай уже є на кухні.
Інгредієнти для фаршированих перців
- солодкий перець — 2 шт.;
- курячий фарш — 400 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- томат — 1 шт.;
- кріп — невеликий пучок;
- сіль і спеції до м'яса — на смак;
- сир сулугуні або моцарела — для скоринки.
Харчова цінність готової страви — близько 150 ккал на 100 грамів, тому вона лишається легкою навіть із сирною скоринкою.
Як приготувати запечені фаршировані перці
Спершу перці розріжте навпіл і видаліть серединку з насінням. Для начинки змішайте курячий фарш із подрібненими цибулею, морквою, томатом і кропом, додайте сіль та спеції до м'яса.
Підготовлені половинки щедро наповніть начинкою та викладіть у форму для запікання. Духовку розігрійте до 190°C і запікайте перці 20 хвилин.
Після цього дістаньте форму, посипте кожен перець тертим сулугуні чи моцарелою та поверніть у духовку ще на 10 хвилин. За цей час сир розплавиться і вкриє страву апетитною золотистою скоринкою.
Поради для смачнішої вечері
Щоб начинка була соковитішою, обирайте м'ясисті солодкі перці приблизно однакового розміру. Сир краще натирати на дрібній тертці, тоді скоринка вийде рівномірнішою.
Раніше Politeka повідомляла, рецепт апетитних баклажанів у духовці: секрет хрусткої скибочки без зайвого масла.
Також Politeka повідомляла, рецепт швидких маринованих помідорів: соковита закуска готова вже за добу.