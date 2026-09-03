Рецепт фаршированих перців із сирною скоринкою — це швидкий варіант смачної вечері, який готується лише за 30 хвилин.

Фаршировані перці за новим рецептом давно стали безпрограшним варіантом вечері, коли хочеться чогось домашнього та ситного. Цей варіант — запечений, а не тушкований, із соковитою курячою начинкою та тягучою сирною скоринкою, яка після запікання вкриває страву золотистим шаром.

Рецепт опублікували на сторінці nisenitnitsia.. Складних інгредієнтів тут немає: солодкий перець, курячий фарш, овочі та сир — усе, що зазвичай уже є на кухні.

Інгредієнти для фаршированих перців

солодкий перець — 2 шт.;

курячий фарш — 400 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

томат — 1 шт.;

кріп — невеликий пучок;

сіль і спеції до м'яса — на смак;

сир сулугуні або моцарела — для скоринки.

Харчова цінність готової страви — близько 150 ккал на 100 грамів, тому вона лишається легкою навіть із сирною скоринкою.

Як приготувати запечені фаршировані перці

Спершу перці розріжте навпіл і видаліть серединку з насінням. Для начинки змішайте курячий фарш із подрібненими цибулею, морквою, томатом і кропом, додайте сіль та спеції до м'яса.

Підготовлені половинки щедро наповніть начинкою та викладіть у форму для запікання. Духовку розігрійте до 190°C і запікайте перці 20 хвилин.

Після цього дістаньте форму, посипте кожен перець тертим сулугуні чи моцарелою та поверніть у духовку ще на 10 хвилин. За цей час сир розплавиться і вкриє страву апетитною золотистою скоринкою.

Поради для смачнішої вечері

Щоб начинка була соковитішою, обирайте м'ясисті солодкі перці приблизно однакового розміру. Сир краще натирати на дрібній тертці, тоді скоринка вийде рівномірнішою.





@nisenitnitsia Запечені фаршировані перці 🥰 Продукти замовляла доставкою @silpo.ukraine 😊 Аигідні пропозиції можна завжди знайти у розділі «Цінотижики». ▪️перці 2 шт. ▪️курячий фарш 400 г ▪️цибуля ▪️морква ▪️сіль, спеції до мʼяса ▪️кріп ▪️томат ▪️сир сулугуні або моцарелла В розігріту до 190 градусів духовку на 20 хвилин, далі посипаємо сиром і ще готуємо 10 хвилин. Смачного!😋 #рецептиукраїнською #фаршированіперці #перцірецепт ♬ оригінальний аудіозапис - nisenitnitsia

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