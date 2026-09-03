Рецепт фаршированных перцев с сырной корочкой — это быстрый вариант вкусного ужина, который готовится всего за 30 минут.

Фаршированные перцы по новому рецепту давно стали беспроигрышным вариантом ужина, когда хочется чего-то домашнего и сытного. Этот вариант — запеченный, а не тушеный, с сочной куриной начинкой и тянущейся сырной корочкой, которая после запекания покрывает блюдо золотистым слоем.

Рецепт опубликовали на странице nisenitnitsia.. Сложных ингредиентов здесь нет: сладкий перец, куриный фарш, овощи и сыр — все, что обычно уже есть на кухне.

Ингредиенты для фаршированных перцев

сладкий перец — 2 шт.;

куриный фарш — 400 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

томат — 1 шт.;

укроп — небольшой пучок;

соль и специи для мяса — по вкусу;

сыр сулугуни или моцарелла — для корочки.

Пищевая ценность готового блюда — около 150 ккал на 100 граммов, поэтому оно остается легким даже с сырной корочкой.

Как приготовить запеченные фаршированные перцы

Сначала перцы разрежьте пополам и удалите серединку с семенами. Для начинки смешайте куриный фарш с измельченными луком, морковью, томатом и укропом, добавьте соль и специи для мяса.

Подготовленные половинки щедро наполните начинкой и выложите в форму для запекания. Духовку разогрейте до 190°C и запекайте перцы 20 минут.

После этого достаньте форму, посыпьте каждый перец тертым сулугуни или моцареллой и верните в духовку еще на 10 минут. За это время сыр расплавится и покроет блюдо аппетитной золотистой корочкой.

Советы для более вкусного ужина

Чтобы начинка была сочнее, выбирайте мясистые сладкие перцы примерно одинакового размера. Сыр лучше натирать на мелкой терке, тогда корочка получится более равномерной.





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