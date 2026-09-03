В четверг, 4 сентября, в двух громадах Тернопольской области планово отключат электроэнергию.

Гуманитарная помощь в Тернополе предоставляется по графику, а уже 4 сентября жителей двух громад Тернопольской области ждут плановые отключения электроэнергии — без света в Шумске придется провести до семи часов подряд.

О плановых работах сообщили Збаражский городской совет и Шумская территориальная громада, ссылаясь на местные РЭС. Причина — ремонтные работы на линиях и электросетях.

В Збараже электроэнергию отключат 4 сентября с 09:00 до 13:00, то есть на четыре часа. «Будет отключено электроснабжение в городе Збараже», — отметили в городском совете. Ограничение охватит 26 улиц города, а полный перечень адресов опубликован в сообщении Збаражского городского совета.

В Шумске ремонтные работы продлятся значительно дольше — с 09:00 до 16:00, то есть семь часов. Без света останутся часть улицы Украинской (от "Укрпочты" до перекрестка с улицей Ивана Франко), улицы Ивана Франко и Заводская, а также прилегающие территории.

Что делать во время плановых отключений

Энергетики советуют на время отключения вытащить из розеток электроприборы: после восстановления подачи тока резкий скачок напряжения может их повредить. Зарядные устройства, павербанки и фонарики стоит подготовить заранее, а скоропортящиеся продукты держать в холодильнике с плотно закрытыми дверцами, чтобы они дольше сохраняли холод.

В обеих громадах работы плановые и назначены на четверг, 4 сентября. Проверить, попадает ли конкретный адрес под отключение, можно в официальных сообщениях местных властей или по телефону местного РЭС.