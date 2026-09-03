У четвер, 4 вересня, у двох громадах Тернопільської області планово вимикатимуть електроенергію.

Гуманітарна допомога у Тернополі надається за графіком, а вже 4 вересня жителів двох громад Тернопільської області очікують планові відключення електроенергії — без світла у Шумську сидітимуть до семи годин поспіль.

Про планові роботи повідомили Збаразька міська рада та Шумська територіальна громада, посилаючись на місцеві РЕМ. Причина — ремонтні роботи на лініях та електромережах.

У Збаражі електроенергію вимкнуть 4 вересня з 09:00 до 13:00, тобто на чотири години. «Буде відімкнене електропостачання у місті Збаражі», — зазначили у міській раді. Обмеження охопить 26 вулиць міста, а повний перелік адрес опублікований у повідомленні Збаразької міської ради.

У Шумську ремонтні роботи триватимуть значно довше — з 09:00 до 16:00, тобто сім годин. Без світла залишаться частина вулиці Української (від Укрпошти до перехрестя з вулицею Івана Франка), вулиці Івана Франка та Заводська, а також прилеглі території.

Що робити під час планових відключень

Енергетики радять на час знеструмлення вимкнути з розеток електроприлади: після відновлення подачі струму різкий стрибок напруги може їх пошкодити. Зарядні пристрої, павербанки та ліхтарики варто підготувати заздалегідь, а швидкопсувні продукти тримати в холодильнику із щільно зачиненими дверцятами, щоби вони довше зберігали холод.

В обох громадах роботи планові й заплановані на четвер, 4 вересня. Перевірити, чи потрапляє конкретна адреса під відключення, можна в офіційних повідомленнях місцевої влади або за телефоном місцевого РЕМ.