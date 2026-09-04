Денежная помощь в Ровенской области — не единственная тема, которую сейчас обсуждают жители региона. В магазинах Ровно люди все чаще натыкаются на пустые полки, а некоторые уже мешками закупают гречку, соль и макароны. Как выяснили журналисты телеканала «Ровно 1», причиной ажиотажа стали вражеские обстрелы складов с продуктами.

Пустые прилавки и люди с мешками у касс — такие видео в последнее время распространяются в соцсетях не только на Ровенщине, но и по всей Украине. После атак на продовольственные склады жители массово начали закупать базовые товары оптом, чтобы создать запас на случай подорожания или временного исчезновения продуктов.

Одни жители областного центра говорят, что в «Сильпо» и АТБ уже видели пустые полки: не хватало круп, риса и соли. Другие не паникуют и напоминают, что урожай в этом году хороший, а овощи, фрукты и мясо ровенчане в значительной степени выращивают сами, поэтому с голоду точно не умрут.

В областной военной администрации заверяют: тотального дефицита продуктов нет, а паника создана без причины. По словам заместителя главы Ровенской ОВА Александра Кохана, ОВА на постоянной основе мониторит ситуацию на рынке, общаясь с торговыми сетями, поставщиками и производителями.

«Проблем с любыми товарами нет. Хочу успокоить всех жителей области. В крайнем случае местные предприниматели смогут оперативно компенсировать нехватку любого товара», — пояснил чиновник. Дефицит, по его словам, может быть лишь ситуативным — из-за искусственного ажиотажа, когда люди мгновенно раскупают отдельные позиции, а уже на следующий день ассортимент пополняют.

Клинический психолог и психотерапевт Владимир Новацкий называет такое поведение защитной реакцией на неопределенность перед будущим. Большое влияние на людей, по его словам, оказывают соцсети, поэтому специалисты советуют оценивать ситуацию холодным разумом и проверять информацию в первоисточниках.

Стоит ли делать запасы продуктов

Эксперты призывают не поддаваться эмоциям и покупать товары взвешенно. Продовольствия в области достаточно, а пустые полки появляются не из-за нехватки товара, а из-за того, что его мгновенно раскупают. Поэтому сейчас разумнее покупать привычный объем продуктов, а не создавать многомесячные запасы, которые лишь подогревают панику и разгоняют цены.

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