После повторного подтверждения статуса критически важного предприятия компания получает соответствующее распоряжение. Копию этого документа нужно правильно подшить, чтобы во время проверки ТЦК его можно было быстро найти и предъявить.

Правила работы с документами в ТЦК постоянно уточняются. Для предприятий, подтвердивших статус критически важных, появился практический совет по хранению нового приказа о критичности.

После успешного повторного подтверждения статуса критически важного предприятия компания получает соответствующее распоряжение. Его копию следует надлежащим образом подшить, чтобы в будущем сверить документ с территориальным центром комплектования. Единственное строгое требование — соблюдать внутреннюю номенклатуру дел, официально утвержденную на предприятии. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву и кадровому учету Татьяна Донец, передает Новини.LIVE.

На практике украинский бизнес чаще всего выбирает один из двух удобных вариантов. В первом случае копию приказа о критичности подшивают непосредственно к материалам, касающимся бронирования военнообязанных сотрудников. Это может быть отдельный том или общее дело о взаимодействии учреждения с ТЦК и СП.

Второй распространенный подход предусматривает создание специального дела, предназначенного исключительно для документов по определению и подтверждению критичности компании. Однако этот вариант возможен лишь при условии, что такая отдельная позиция заранее предусмотрена корпоративной номенклатурой дел.

Как правильно хранить приказ о критичности

Копия распоряжения обязательно должна лежать рядом с другой документацией, подтверждающей процесс приобретения или поддержания предприятием особого статуса. Такой порядок позволяет кадровикам и руководителям мгновенно находить документ для оформления новых отсрочек персоналу, а также беспрепятственно предъявлять его инспекторам ТЦК и СП во время внезапных государственных проверок.

Что изменилось для предприятий с 1 сентября

Предприятия, признанные критически важными до 2 июня 2026 года и до сих пор не обновившие этот статус, с 1 сентября лишились возможности бронировать персонал. В приложении "Дія" уверяют, что время исправить ситуацию еще есть. Тем, кто уже успел подтвердить статус, волноваться не стоит — повторно ничего подавать не нужно.

Если обновлять статус по упрощенной схеме, он будет действовать до окончания срока предыдущего решения. При подаче полного пакета документов срок будет исчисляться уже по новым правилам. Получить бронирование "навсегда" тоже не получится: его могут быстро отменить, и в Минобороны объяснили наиболее частые причины.

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