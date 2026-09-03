Після повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства компанія отримує відповідне розпорядження. Копію цього документа потрібно правильно підшити, щоб під час перевірки ТЦК його можна було швидко знайти та пред'явити.

Правила роботи з документами у ТЦК постійно уточнюються. Для підприємств, які підтвердили статус критично важливих, з'явилася практична порада щодо зберігання нового наказу про критичність.

Після успішного повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства компанія отримує відповідне розпорядження. Його копію слід належним чином підшити, щоб у майбутньому звірити документ із територіальним центром комплектування. Єдина сувора вимога — дотримуватися внутрішньої номенклатури справ, яку офіційно затвердили на підприємстві. Про це розповіла експертка з трудового права та кадрового обліку Татьяна Донець, передає Новини.LIVE.

На практиці український бізнес найчастіше обирає один із двох зручних варіантів. У першому випадку копію наказу про критичність підшивають безпосередньо до матеріалів, які стосуються бронювання військовозобов'язаних працівників. Це може бути окремий том або спільна справа про взаємодію установи з ТЦК та СП.

Другий поширений підхід передбачає створення спеціальної справи, призначеної виключно для документів щодо визначення та підтвердження критичності компанії. Однак цей варіант можливий лише за умови, що таку окрему позицію заздалегідь передбачено корпоративною номенклатурою справ.

Як правильно зберігати наказ про критичність

Копія розпорядження обов'язково має лежати поруч з іншою документацією, яка підтверджує процес набуття чи підтримання підприємством особливого статусу. Такий порядок дозволяє кадровикам і керівникам миттєво знаходити документ для оформлення нових відстрочок персоналу, а також безперешкодно пред'являти його інспекторам ТЦК та СП під час раптових державних перевірок.

Що змінилося для підприємств з 1 вересня

Підприємства, визнані критично важливими до 2 червня 2026 року і які досі не оновили цей статус, з 1 вересня втратили можливість бронювати персонал. У застосунку "Дія" запевняють, що час виправити ситуацію ще є. Тим, хто вже встиг підтвердити статус, хвилюватися не варто — повторно нічого подавати не потрібно.

Якщо оновлювати статус за спрощеною схемою, він діятиме до закінчення строку попереднього рішення. У разі подання повного пакета документів термін обчислюватиметься вже за новими правилами. Отримати бронювання "назавжди" теж не вийде: його можуть швидко скасувати, і в Міноборони пояснили найчастіші причини відмови.

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