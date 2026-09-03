Рецепт маринованих кабачків від судді «Майстер Шеф» Тетяни Літвінової — простий спосіб закрити хрусткі заготовки на зиму без стерилізації. Написала у себе в Ютуб каналі суддя «Майстер Шеф» Тетяна Літвінова.

Рецепт хрустких баклажанів у духовці нещодавно зібрав чимало відгуків, а тепер суддя «Майстер Шеф» Тетяна Літвінова поділилася перевіреним способом, як приготувати мариновані кабачки на зиму.

Сезон кабачків у розпалі, тож саме час робити домашні заготовки. Головна перевага цього рецепта — банки не потрібно стерилізувати, а кабачки виходять хрусткими, ароматними, з приємним кисло-солодким смаком.

Інгредієнти

Рецепт розрахований приблизно на три літрові банки. Авторка радить особливо уважно дотримуватися пропорцій розсолу та не змінювати їх.

Для кабачків:

1,8–2 кг молодих кабачків;

1 пучок кропу;

10–12 зубчиків часнику;

3 лаврові листки;

60 горошин чорного перцю.

Для розсолу:

1,5 л води;

190 г цукру;

70 г солі;

190 мл 9% оцту.

Як приготувати мариновані кабачки

Для заготівлі краще брати невеликі молоді кабачки — у них дрібніше насіння, тому після маринування вони матимуть приємнішу текстуру. Плоди помийте, обріжте плодоніжки та наріжте кружальцями.

На дно кожної чистої банки покладіть по 1–2 гілочки кропу, лавровий лист, часник і кілька горошин перцю. За бажанням можна додати невеликий шматочок гострого перцю — тоді закуска стане пікантною.

Щільно наповніть банки кружальцями кабачків, добре утрамбовуючи. Зверху також можна покласти кабачки щільніше, адже після заливання вони трохи осядуть.

Подвійна заливка окропом

Закип'ятіть воду та залийте нею банки доверху. Накрийте чистими кришками й залиште на 10 хвилин. Потім воду злийте, знову закип'ятіть і повторно залийте кабачки окропом — ще на 10 хвилин.

Поки банки вдруге прогріваються, приготуйте розсіл.

Готуємо розсіл

У каструлі змішайте 1,5 л води, 190 г цукру та 70 г солі. Доведіть до кипіння і добре перемішайте, щоб сіль і цукор повністю розчинилися. Наприкінці додайте 190 мл 9% оцту — розсіл має знову закипіти.

Злийте з банок другий окріп і відразу залийте кабачки гарячим розсолом доверху. Банки герметично закрийте кришками, переверніть догори дном і добре укутайте ковдрою або рушником до повного охолодження.

Скільки чекати до першої проби

Готові мариновані кабачки бажано залишити щонайменше на тиждень, щоб вони добре промаринувалися. Після цього заготовку переносять у прохолодне темне місце.

Така закуска пасує до м'яса, картоплі чи святкового столу. А якщо в родині люблять кабачки, варто одразу закривати побільше — взимку баночка довго не стоятиме.

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