Рецепт маринованных кабачков от судьи «Мастер Шеф» Татьяны Литвиновой — простой способ закрыть хрустящие заготовки на зиму без стерилизации. Написала у себя в Ютуб канале судья «Мастер Шеф» Татьяна Литвинова.

Рецепт хрустящих баклажанов в духовке недавно собрал немало отзывов, а теперь судья «Мастер Шеф» Татьяна Литвинова поделилась проверенным способом, как приготовить маринованные кабачки на зиму.

Сезон кабачков в разгаре, поэтому самое время делать домашние заготовки. Главное преимущество этого рецепта — банки не нужно стерилизовать, а кабачки получаются хрустящими, ароматными, с приятным кисло-сладким вкусом.

Ингредиенты

Рецепт рассчитан примерно на три литровые банки. Автор советует особенно внимательно соблюдать пропорции рассола и не менять их.

Для кабачков:

1,8–2 кг молодых кабачков;

1 пучок укропа;

10–12 зубчиков чеснока;

3 лавровых листа;

60 горошин черного перца.

Для рассола:

1,5 л воды;

190 г сахара;

70 г соли;

190 мл 9% уксуса.

Как приготовить маринованные кабачки

Для заготовки лучше брать небольшие молодые кабачки — у них мельче семена, поэтому после маринования у них будет более приятная текстура. Плоды помойте, обрежьте плодоножки и нарежьте кружочками.

На дно каждой чистой банки положите по 1–2 веточки укропа, лавровый лист, чеснок и несколько горошин перца. По желанию можно добавить небольшой кусочек острого перца — тогда закуска станет пикантной.

Плотно наполните банки кружочками кабачков, хорошо утрамбовывая. Сверху также можно уложить кабачки плотнее, ведь после заливки они немного осядут.

Двойная заливка кипятком

Вскипятите воду и залейте ею банки доверху. Накройте чистыми крышками и оставьте на 10 минут. Затем воду слейте, снова вскипятите и повторно залейте кабачки кипятком — еще на 10 минут.

Пока банки прогреваются второй раз, приготовьте рассол.

Готовим рассол

В кастрюле смешайте 1,5 л воды, 190 г сахара и 70 г соли. Доведите до кипения и хорошо перемешайте, чтобы соль и сахар полностью растворились. В конце добавьте 190 мл 9% уксуса — рассол должен снова закипеть.

Слейте из банок второй кипяток и сразу залейте кабачки горячим рассолом доверху. Банки герметично закройте крышками, переверните вверх дном и хорошо укутайте одеялом или полотенцем до полного остывания.

Сколько ждать до первой пробы

Готовые маринованные кабачки желательно оставить минимум на неделю, чтобы они хорошо промариновались. После этого заготовку переносят в прохладное темное место.

Такая закуска подходит к мясу, картофелю или праздничному столу. А если в семье любят кабачки, стоит сразу закрывать побольше — зимой баночка долго не простоит.

Ранее Politeka сообщала, рецепт быстрых маринованных помидоров: сочная закуска готова уже за сутки.

Также Politeka сообщала, острая закуска из баклажанов: пошаговый рецепт пикантного блюда.

Как сообщала Politeka, быстрый рецепт огурцов на зиму: хрустящая закуска по-фински без стерилизации банок.