4 вересня зорі радять більше довіряти інтуїції, приділити увагу спілкуванню з близькими та не поспішати з висновками там, де емоції беруть гору.

Пʼятниця, 4 вересня, обіцяє стати днем підвищеної чутливості та несподіваних сигналів ззовні. Прогноз на цей день оприлюднило видання Horoscope.com. Астрологи радять сьогодні більше довірятися внутрішньому голосу, ніж холодній логіці, і не боятися емоцій та спогадів, які раптово виринають на поверхню.

Овен

Сьогодні у вас посилюється тяга до духовного та містичного. Можливо, захочеться приєднатися до онлайн-групи з медитації або погортати тексти різних релігійних традицій. Інтуїція працює на повну — деякі передчуття можуть справдитися буквально протягом дня. Це чудовий момент, щоб потренувати свої психічні здібності: спробуйте розклад рун чи карт таро, навіть якщо раніше ставилися до цього скептично.

Телець

Якщо сьогодні думками повертаєтесь до конкретного друга — не дивуйтеся, якщо він чи вона самі вийдуть на звʼязок. Ви особливо чутливі до тонких сигналів від інших людей і самі можете їх надсилати, навіть не усвідомлюючи цього. Хоча зазвичай цінуєте самотність, сьогодні тягне до спілкування. Не стримуйте цей порив — серед нових знайомств може зʼявитися людина, дружба з якою триватиме роками.

Близнюки

Раптові й несподівані зміни можуть на якийсь час дезорієнтувати та посіяти сумніви щодо майбутнього. Але тривожитися не варто: ці зміни здатні виявитися корисними і для карʼєри, і для фінансового становища. Керівництво чи колеги давно оцінили вашу кмітливість та нестандартний підхід до справ — сьогодні цілком можливо почути щирі слова вдячності чи похвали, яких ви, можливо, навіть не очікували.

Рак

Прокинетеся з відчуттям надії та оптимізму щодо майбутнього — впевненість у собі сьогодні помітно сильніша за звичну, а ентузіазм передається й тим, хто поруч. Успіх у спільній роботі чи проєкті принесе справжнє задоволення, а можливо, і публічне визнання ваших заслуг. День особливо сприятливий для стосунків усіх видів, а для романтичних — тим паче. Увечері варто відсвяткувати вдалий день разом із коханою людиною.

Лев

Сьогодні вас тягне до практик самопізнання — медитації чи розвитку інтуїції. Яскраві сни останніх днів, імовірно, підняли на поверхню особисті питання, які потребують усвідомлення, перш ніж рухатися далі. Ви сильніше, ніж звично, відчуваєте думки та настрої людей навколо. Якщо давно думали навчитися читати таро чи руни — саме зараз хороший момент почати, енергія дня цьому сприяє.

Діва

День може подарувати новий романтичний інтерес — можливо, до людини, яку знаєте вже давно, але раптом побачите зовсім в іншому світлі. Відкриється сторона характеру, про яку раніше й не підозрювали, і це повністю змінить ваше сприйняття цієї людини. Якщо сьогодні зароджуються нові стосунки, є всі шанси, що вони переростуть у щось глибоке та тривале — звʼязок обіцяє бути міцним.

Терези

Цілий день можете перебувати у мрійливому, дещо відстороненому від реальності настрої. Це чудовий час для творчості, метафізичних студій чи просто підвищеної чутливості до людей поруч. Водночас варто стежити, щоб мрійливість не переросла в неуважність саме тоді, коли потрібна зосередженість. Тягне вирватися з рутини й діяти сміливіше — але сьогодні краще просто скласти план, а не втілювати його одразу.

Скорпіон

Ваша природна інтуїція сьогодні працює на межі ясновидіння. Довіртеся власним відчуттям і відкладіть раціональний аналіз у бік — не найкращий день для суто логічних рішень. Ви добре вловлюєте, чого потребують люди навколо, і можете заслужити щиру вдячність, просто допомігши без зайвих прохань чи запитань. Романтичні стосунки сьогодні особливо теплі, ніжні та довірливі.

Стрілець

Творче натхнення сьогодні прийде або з власного минулого, або з історії загалом. Хочеться малювати, писати музику чи вірші, але найімовірніше ця енергія спрямується на облаштування домашнього простору. Якщо давно планували перестановку меблів чи оновлення інтер'єру — саме час почати: смак і почуття стилю сьогодні на особливо високому рівні.

Козеріг

Довгоочікуваний лист, повідомлення чи дзвінок від партнера або близького друга може принести справжню радість. Не дивуйтеся, якщо цій людині насправді потрібна буде просто підтримка й плече, на яке можна спертися. Також сьогодні можливі потужні інтуїтивні осяяння — вони можуть трохи налякати своєю несподіваністю, але не варто через це відкидати їх як неважливі. Придивіться до цих сигналів обʼєктивно, вони можуть виявитися суттєвими.

Водолій

Проєкти, над якими працювали раніше, нарешті починають приносити плоди. День вказує на фінансову вигоду та можливе просування у карʼєрі — цілком заслужений привід порадіти власним досягненням. Але не затримуйтеся у цьому стані задоволення надто довго: це лише початок хорошого періоду. Беріться за нові справи, які вам справді до душі, — успіх, імовірно, продовжиться ще деякий час.

Риби

Сьогодні відчутно посилюється тяга до романтики та пристрасті. Можливо, спогади про минулих партнерів раптово нагадають про себе, або хтось із теперішнього кола спілкування здасться особливо привабливим. Ви природно випромінюєте шарм і чуттєвість, тож не дивуйтеся підвищеній увазі навколишніх, навіть незнайомих людей. Варто заздалегідь спланувати романтичний вечір і одягтися відповідно до настрою дня.