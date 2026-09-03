Асоціація виробників молока прогнозує, що восени молочні продукти в Україні можуть здорожчати на 20–25%. На ціни тиснуть перебої в постачанні, подорожчання виробництва, переробки та логістики.

Подорожчання продуктів у Київській області на початку вересня вже відчули покупці, однак це може бути лише початок. Як повідомляє AgroPolit.com з посиланням на дані Асоціації виробників молока (АВМ), восени молочні продукти в Україні можуть здорожчати одразу на 20–25%.

Що штовхає ціни на «молочку» вгору

На вартість молока, сиру, масла та решти молочної продукції тиснуть одразу кілька чинників. За оцінками АВМ, це перебої в ланцюгах постачання, подорожчання виробництва і переробки, а також зростання витрат на логістику. Здорожчало фактично все: від сировини, яку закуповують переробники, до доставки готової продукції на полиці магазинів.

Окремо в асоціації звертають увагу, що торговельні мережі можуть спробувати компенсувати частину збитків і додаткових витрат за рахунок кінцевих споживачів. Тобто ціни в супермаркетах можуть зрости навіть сильніше, ніж закупівельні ціни, за якими продукцію здають самі виробники.

Чому це може вдарити по споживанню

На ринку зберігається слабкий попит: купівельна спроможність населення знижується, частина споживачів виїхала за кордон, додаються проблеми з доставкою продукції від підприємств до торговельних мереж. За такого поєднання подорожчання може призвести до подальшого скорочення споживання молочної продукції, попереджають в АВМ.

На здешевлення вершкового масла на початку осені розраховувати не варто, наголошують в асоціації. Тобто ціна на масло найближчими тижнями, якщо й зміниться, то радше в бік зростання, а не зниження.

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