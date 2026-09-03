Ассоциация производителей молока прогнозирует, что осенью молочные продукты в Украине могут подорожать на 20–25%. На цены давят перебои в поставках, удорожание производства, переработки и логистики.

Подорожание продуктов в Киевской области в начале сентября уже ощутили покупатели, однако это может быть лишь начало. Как сообщает AgroPolit.com со ссылкой на данные Ассоциации производителей молока (АВМ), осенью молочные продукты в Украине могут подорожать сразу на 20–25%.

Что толкает цены на «молочку» вверх

На стоимость молока, сыра, масла и остальной молочной продукции давит сразу несколько факторов. По оценкам АВМ, это перебои в цепочках поставок, удорожание производства и переработки, а также рост расходов на логистику. Подорожало практически всё: от сырья, которое закупают переработчики, до доставки готовой продукции на полки магазинов.

Отдельно в ассоциации обращают внимание на то, что торговые сети могут попытаться компенсировать часть убытков и дополнительных расходов за счёт конечных потребителей. То есть цены в супермаркетах могут вырасти даже сильнее, чем закупочные цены, по которым продукцию сдают сами производители.

Почему это может ударить по потреблению

На рынке сохраняется слабый спрос: покупательная способность населения снижается, часть потребителей уехала за границу, добавляются проблемы с доставкой продукции от предприятий к торговым сетям. При таком сочетании подорожание может привести к дальнейшему сокращению потребления молочной продукции, предупреждают в АВМ.

На удешевление сливочного масла в начале осени рассчитывать не стоит, подчёркивают в ассоциации. То есть цена на масло в ближайшие недели, если и изменится, то скорее в сторону роста, чем снижения.

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