Тарифи на комунальні послуги у Києві більше не лишаться незмінними: Київська міська рада 3 вересня підтримала підвищення ціни на воду для населення більш ніж удвічі. «За» рішення проголосували 74 депутати.

Зараз кияни платять за централізоване водопостачання та водовідведення 30,38 грн за кубометр. Новий тариф становитиме 63,79 грн за кубометр — сукупна вартість послуг зросте приблизно на 110%, повідомило «Суспільне Київ».

Чинний тариф складається з 16,16 грн за кубометр водопостачання та 14,22 грн за водовідведення — разом 30,38 грн із ПДВ. У «Київводоканалі» раніше зазначали, що такий рівень покриває лише близько третини фактичної собівартості послуг.

Для родини з трьох людей новий тариф означатиме орієнтовно на 200–300 грн більше щомісяця залежно від споживання. Наприклад, 6 кубометрів води за старою ціною коштують 182,28 грн, а за новою — 382,74 грн. При споживанні 9 кубометрів сума зросте з 273,42 до 574,11 грн.

Чому тариф підвищують

У місті рішення пояснюють подорожчанням електроенергії, пального та реагентів, необхідних для роботи столичного водоканалу. Водночас тариф не підвищуватимуть до майже 90 грн за кубометр — саме таку економічно обґрунтовану ціну раніше розрахувало підприємство, однак місто відмовилося її застосовувати для населення.

Коли почнуть рахувати по 63,79 грн

Рішення Київради набуває чинності з моменту прийняття та розраховане на 12 місяців. Воно доручає виконавчому органу міськради — КМДА — під час встановлення тарифів для населення застосувати рівень, передбачений постановою НКРЕКП.

Що зміниться для киян уже зараз

Голосування у міськраді є ключовим кроком, однак це не означає, що лічильники автоматично почали рахувати воду по 63,79 грн уже сьогодні. Для застосування нового тарифу у розрахунках має бути завершена процедура його встановлення виконавчим органом міста. Окремої дати, з якої новий тариф з'явиться у платіжках киян, станом на момент публікації міська влада ще не повідомила.

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