4 сентября звёзды советуют больше доверять интуиции, уделить внимание общению с близкими и не спешить с выводами там, где эмоции берут верх.

Пятница, 4 сентября, обещает стать днём повышенной чувствительности и неожиданных сигналов извне. Прогноз на этот день опубликовало издание Horoscope.com. Астрологи советуют сегодня больше доверять внутреннему голосу, чем холодной логике, и не бояться эмоций и воспоминаний, которые внезапно всплывают на поверхность.

Овен

Сегодня у вас усиливается тяга к духовному и мистическому. Возможно, захочется присоединиться к онлайн-группе медитации или полистать тексты разных религиозных традиций. Интуиция работает на полную — некоторые предчувствия могут сбыться буквально в течение дня. Это отличный момент, чтобы потренировать свои экстрасенсорные способности: попробуйте расклад рун или карт таро, даже если раньше относились к этому скептически.

Телец

Если сегодня мысленно возвращаетесь к конкретному другу — не удивляйтесь, если он или она сами выйдут на связь. Вы особенно чувствительны к тонким сигналам от других людей и сами можете их отправлять, даже не осознавая этого. Хотя обычно цените одиночество, сегодня тянет к общению. Не сдерживайте этот порыв — среди новых знакомств может появиться человек, дружба с которым продлится годами.

Близнецы

Внезапные и неожиданные перемены могут на время дезориентировать и посеять сомнения насчёт будущего. Но тревожиться не стоит: эти изменения способны оказаться полезными и для карьеры, и для финансового положения. Руководство или коллеги давно оценили вашу сообразительность и нестандартный подход к делам — сегодня вполне возможно услышать искренние слова благодарности или похвалы, которых вы, возможно, даже не ожидали.

Рак

Проснётесь с чувством надежды и оптимизма насчёт будущего — уверенность в себе сегодня заметно сильнее обычной, а энтузиазм передаётся и тем, кто рядом. Успех в совместной работе или проекте принесёт настоящее удовлетворение, а возможно, и публичное признание ваших заслуг. День особенно благоприятен для отношений всех видов, а для романтических — тем более. Вечером стоит отпраздновать удачный день вместе с любимым человеком.

Лев

Сегодня вас тянет к практикам самопознания — медитации или развитию интуиции. Яркие сны последних дней, вероятно, поднял на поверхность личные вопросы, которые нужно осознать, прежде чем двигаться дальше. Вы сильнее, чем обычно, чувствуете мысли и настроения людей вокруг. Если давно думали научиться читать таро или руны — сейчас хороший момент начать, энергия дня этому способствует.

Дева

День может подарить новый романтический интерес — возможно, к человеку, которого знаете уже давно, но внезапно увидите совсем в другом свете. Откроется сторона характера, о которой раньше и не подозревали, и это полностью изменит ваше восприятие этого человека. Если сегодня зарождаются новые отношения, есть все шансы, что они перерастут в нечто глубокое и продолжительное — связь обещает быть крепкой.

Весы

Весь день можете находиться в мечтательном, слегка отстранённом от реальности настроении. Это отличное время для творчества, метафизических изысканий или просто повышенной чувствительности к людям рядом. Вместе с тем стоит следить, чтобы мечтательность не переросла в невнимательность именно тогда, когда нужна сосредоточенность. Тянет вырваться из рутины и действовать смелее — но сегодня лучше просто составить план, а не воплощать его сразу.

Скорпион

Ваша природная интуиция сегодня работает на грани ясновидения. Доверьтесь собственным ощущениям и отложите рациональный анализ в сторону — не самый удачный день для чисто логических решений. Вы хорошо улавливаете, в чём нуждаются люди вокруг, и можете заслужить искреннюю благодарность, просто помогая без лишних просьб или вопросов. Романтические отношения сегодня особенно тёплые, нежные и доверительные.

Стрелец

Творческое вдохновение сегодня придёт либо из собственного прошлого, либо из истории в целом. Хочется рисовать, писать музыку или стихи, но скорее всего эта энергия направится на обустройство домашнего пространства. Если давно планировали перестановку мебели или обновление интерьера — самое время начать: вкус и чувство стиля сегодня на особенно высоком уровне.

Козерог

Долгожданное письмо, сообщение или звонок от партнёра или близкого друга может принести настоящую радость. Не удивляйтесь, если этому человеку на самом деле нужна будет просто поддержка и плечо, на которое можно опереться. Также сегодня возможны мощные интуитивные озарения — они могут немного напугать своей неожиданностью, но не стоит из-за этого отбрасывать их как неважные. Присмотритесь к этим сигналам объективно, они могут оказаться существенными.

Водолей

Проекты, над которыми работали ранее, наконец начинают приносить плоды. День указывает на финансовую выгоду и возможное продвижение в карьере — вполне заслуженный повод порадоваться собственным достижениям. Но не задерживайтесь в этом состоянии удовлетворения слишком долго: это только начало хорошего периода. Берись за новые дела, которые вам действительно по душе, — успех, вероятно, продолжится ещё некоторое время.

Рыбы

Сегодня заметно усиливается тяга к романтике и страсти. Возможно, воспоминания о прошлых партнёрах внезапно напомнят о себе, или кто-то из текущего круга общения покажется особенно привлекательным. Вы естественно излучаете шарм и чувственность, поэтому не удивляйтесь повышенному внимания окружающих, даже незнакомых людей. Стоит заранее спланировать романтический вечер и одеться в соответствии с настроением дня.