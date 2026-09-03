Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн спрогнозував подорожчання бензину та дизельного пального на 4,5–5 грн за літр. Якщо європейські котирування закріпляться на нинішньому рівні, середні ціни на АЗС можуть зрости вже найближчими тижнями.

Ціни на пальне в Україні знову можуть піти вгору — через загострення навколо Ірану та подорожчання нафтопродуктів у Європі директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн прогнозує чергове підвищення на АЗС.

Як повідомляє «Комерсант Український», котирування дизельного пального в Лондоні вже перевищили 1400 доларів за тонну. Бензин теж стрімко дорожчає, і поточні європейські ціни наблизилися до квітневих максимумів, перевищивши липневі рівні.

За розрахунками Куюна, нинішнє зростання європейських котирувань у перерахунку на український роздріб відповідає потенційному подорожчанню бензину й дизпального на 4,5–5 грн за літр.

Скільки можуть коштувати бензин і дизель

Зараз середня ціна бензину — близько 80 грн за літр, дизельного пального — близько 91 грн. Якщо прогноз справдиться повністю, бензин може подорожчати до 84,5–85 грн за літр, а дизель — до 95,5–96 грн за літр.

На преміальних АЗС і в найдорожчих мережах ціни можуть бути ще вищими. Перші кроки вже зроблені: за словами Куюна, протягом останніх двох днів окремі мережі додали по 1 грн на літрі бензину та ДП.

Коли чекати подорожчання

Очікуване підвищення може відбутися протягом найближчих двох тижнів. Український ринок реагує на зміну європейських котирувань із затримкою: спершу дорожчає імпортне пальне в гуртовому сегменті, після чого нова закупівельна вартість поступово з'являється на стелах АЗС.

Водночас сценарій із плюс 4,5–5 грн не гарантований. Якщо напруження навколо Ірану знизиться, а нафта й нафтопродукти подешевшають, українські мережі можуть підвищити ціни лише частково або відкласти подальший перегляд цінників.

Чому Іран впливає на ціни в Україні

Україна значною мірою залежить від імпорту бензину та дизельного пального, тому внутрішні ціни реагують на світову нафту, європейські котирування нафтопродуктів і логістичні ризики. Через побоювання щодо перебоїв у Ормузькій протоці 1 вересня нафта Brent подорожчала більш ніж на 4 долари — до 94,65 долара за барель, а наступного дня котирування наближалися до 97 доларів.

Чи буде бензин по 100 гривень

Негайного стрибка середньої ціни бензину до 100 грн за літр Куюн не прогнозує. Однак, за його словами, широко обговорюваний сценарій із пальним по 100 грн знову починає проглядатися. Навіть після прогнозованого зростання середня ціна бензину має становити близько 85 грн за літр, а дизеля — до 96 грн, але окремі преміальні марки можуть наблизитися до психологічної позначки раніше.

Що робити водіям

Дефіциту пального наразі немає: за словами експерта, достатні запаси є і в Україні, і в Європі. Головний ризик для споживачів — це зростання вартості, а не відсутність товару.

Тому створювати ажіотаж і закуповувати пальне про запас не варто. Панічний попит може спровокувати локальні черги та тимчасове вичерпання окремих марок пального на конкретних АЗС, хоча системного дефіциту на ринку немає.

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