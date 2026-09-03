Млинці з сиром і родзинками — класика домашньої кухні, яку легко готувати наперед: тісто збивається в блендері за хвилину, а рулетики з начинкою можна закрутити ввечері й просто обсмажити вранці для гостей.

Рецепт панкейків на дріжджах ми вже публікували — а млинці з сиром готуються зовсім інакше і потребують трохи іншого підходу до тіста.

Млинці з сиром і сухофруктами — це класична домашня страва, яка чудово підходить і для щоденного сніданку, і для частування гостей. Головна перевага цього рецепту в тому, що млинці та начинку можна приготувати заздалегідь, а перед подачею лише швидко обсмажити рулетики до золотистої скоринки. Тісто збивається в блендері буквально за хвилину, тому весь процес не забирає багато часу.

Інгредієнти для млинців

Для тіста:

вода тепла — 120 мл;

молоко — 240 мл;

яйця великі — 4 шт.;

масло вершкове несолене розтоплене — 60 г (плюс трохи для змащування сковороди);

борошно пшеничне — приблизно 125 г;

цукор — 25 г (2 ст. л.);

сіль — щіпка.

Для начинки:

сир кремовий (типу філадельфія) — 225 г, кімнатної температури;

сир кисломолочний дрібнозернистий — 450 г;

цукор — 65 г (приблизно 1/3 склянки);

родзинки — 110-120 г;

цукрова пудра для подачі — за бажанням.

Масло можна частково замінити оливковою олією в тій же кількості — так тісто вийде трохи легшим.

Як приготувати млинці: покроково

Усі інгредієнти для тіста — воду, молоко, яйця, розтоплене масло, борошно, цукор і сіль — покладіть у блендер у зазначеному порядку та збивайте до однорідності.

Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям на середньому вогні, розтопіть невеликий кусочок масла. Влийте 2-3 ст. л. тіста і одразу нахиляйте сковороду по колу, щоб тісто рівномірно розтеклося тонким шаром по дну. Якщо лишилися прогалини, підлийте трохи тіста ще.

Смажте млинець, доки низ не стане легко золотистим — це займає менше хвилини. Переверніть гострою лопаткою на другий бік і смажте, доки й він не підрум'яниться. Готовий млинець викладіть на дошку. Гарячі млинці не складайте один на одного стосом — почекайте, доки охолонуть до теплого або кімнатної температури.

Для начинки промийте кисломолочний сир холодною водою у друшляку і добре відцідіть. Товкачкою розітріть кремовий сир, кисломолочний сир і цукор до однорідної кремової маси — трохи грудочок кисломолочного сиру може лишитися, це нормально.

На кожен млинець лопаткою розподіліть приблизно 2 ст. л. (30 г) начинки, зверху розкладіть близько 15 родзинок. Згорніть млинець у щільний рулет і розріжте навпіл. Ті рулетики, які не подаватимете одразу, приберіть у холодильник — там вони зберігаються майже тиждень.

Перед подачею розтопіть на сковороді близько 1 ст. л. масла і обсмажте рулетики на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Це відбувається швидко, тож стежте, щоб вони не підгоріли.

Готові млинці з сиром посипте цукровою пудрою і подавайте зі сметаною або варенням. Такі рулетики зручно тримати в холодильнику і обсмажувати невеликими партіями щоразу, коли хочеться свіжого гарячого сніданку.

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