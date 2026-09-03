Блины с сыром и изюмом — классика домашней кухни, которую легко готовить заранее: тесто взбивается в блендере за минуту, а рулетики с начинкой можно скрутить вечером и просто обжарить утром для гостей.

Рецепт дрожжевых панкейков мы уже публиковали — а блины с сыром готовятся совсем иначе и требуют немного другого подхода к тесту.

Блины с сыром и сухофруктами — это классическое домашнее блюдо, которое отлично подходит и для повседневного завтрака, и для угощения гостей. Главное преимущество этого рецепта в том, что блины и начинку можно приготовить заранее, а перед подачей только быстро обжарить рулетики до золотистой корочки. Тесто взбивается в блендере буквально за минуту, поэтому весь процесс не занимает много времени.

Ингредиенты для блинов

Для теста:

вода теплая — 120 мл;

молоко — 240 мл;

яйца крупные — 4 шт.;

масло сливочное несоленое растопленное — 60 г (плюс немного для смазывания сковороды);

мука пшеничная — примерно 125 г;

сахар — 25 г (2 ст. л.);

соль — щепотка.

Для начинки:

сыр кремовый (типа филадельфия) — 225 г, комнатной температуры;

творог мелкозернистый — 450 г;

сахар — 65 г (примерно 1/3 стакана);

изюм — 110-120 г;

сахарная пудра для подачи — по желанию.

Масло можно частично заменить оливковым в том же количестве — так тесто получится немного легче.

Как приготовить блины: шаг за шагом

Все ингредиенты для теста — воду, молоко, яйца, растопленное масло, муку, сахар и соль — положите в блендер в указанном порядке и взбивайте до однородности.

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне, растопите небольшой кусочек масла. Влейте 2-3 ст. л. теста и сразу наклоняйте сковороду по кругу, чтобы тесто равномерно растеклось тонким слоем по дну. Если остались просветы, подлейте немного теста еще.

Обжаривайте блин, пока низ не станет слегка золотистым — это занимает меньше минуты. Переверните острой лопаткой на другую сторону и обжаривайте, пока и она не подрумянится. Готовый блин выложите на доску. Горячие блины не складывайте друг на друга стопкой — подождите, пока остынут до теплого или комнатной температуры.

Для начинки промойте творог холодной водой в дуршлаге и хорошо отцедите. Толкушкой разотрите кремовый сыр, творог и сахар до однородной кремовой массы — немного комочков творога может остаться, это нормально.

На каждый блин лопаткой распределите примерно 2 ст. л. (30 г) начинки, сверху разложите около 15 изюминок. Сверните блин в плотный рулет и разрежьте пополам. Те рулетики, которые не подаете сразу, уберите в холодильник — там они хранятся почти неделю.

Перед подачей растопите на сковороде около 1 ст. л. масла и обжарьте рулетики на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Это происходит быстро, поэтому следите, чтобы они не подгорели.

Готовые блины с сыром посыпьте сахарной пудрой и подавайте со сметаной или джемом. Такие рулетики удобно держать в холодильнике и обжаривать небольшими партиями каждый раз, когда хочется свежего горячего завтрака.

Ранее Politeka сообщала, рецепт драников с мясом: простой прием, как сохранить сочную начинку внутри.

Также Politeka писала, всегда выходящий рецепт бисквита: украинская кондитерка раскрыла профессиональные секреты.