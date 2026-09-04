Грошова допомога в Рівненській області — не єдина тема, яку зараз обговорюють жителі регіону. У магазинах Рівного люди все частіше натрапляють на порожні полиці, а дехто вже мішками закуповує гречку, сіль та макарони. Як з'ясували журналісти телеканалу «Рівне 1», причиною ажіотажу стали ворожі обстріли складів із продуктами.

Порожні прилавки та люди з мішками біля кас — такі відео останнім часом ширяться соцмережами не лише на Рівненщині, а й по всій Україні. Після атак на продовольчі склади жителі масово почали скуповувати базові товари оптом, щоб створити запас на випадок подорожчання чи тимчасового зникнення продуктів.

Одні мешканці обласного центру кажуть, що в «Сільпо» та АТБ уже бачили порожні полиці: бракувало круп, рису та солі. Інші не панікують і нагадують, що врожай цього року добрий, а овочі, фрукти й м'ясо рівняни значною мірою вирощують самі, тож із голоду точно не помруть.

В обласній військовій адміністрації запевняють: тотального дефіциту продуктів немає, а паніка створена без причини. За словами заступника голови Рівненської ОВА Олександра Кохана, ОВА на постійній основі моніторить ситуацію на ринку, спілкуючись із торговими мережами, постачальниками та виробниками.

«Проблем із будь-якими товарами немає. Хочу заспокоїти всіх жителів області. У крайньому разі місцеві підприємці зможуть оперативно компенсувати нестачу будь-якого товару», — пояснив посадовець. Дефіцит, за його словами, може бути лише ситуативним — через штучний ажіотаж, коли люди миттєво розкуповують окремі позиції, а вже наступного дня асортимент поновлюють.

Клінічний психолог і психотерапевт Володимир Новацький називає таку поведінку захисною реакцією на невизначеність перед майбутнім. Великий вплив на людей, за його словами, мають соцмережі, тож фахівці радять оцінювати ситуацію холодним розумом і перевіряти інформацію в першоджерелах.

Чи варто робити запаси продуктів

Експерти закликають не піддаватися емоціям і купувати товари виважено. Продовольства в області вистачає, а порожні полиці з'являються не через брак товару, а через те, що його миттєво розкуповують. Тож зараз розумніше купувати звичний обсяг продуктів, а не створювати багатомісячні запаси, які лише підігрівають паніку та розганяють ціни.

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