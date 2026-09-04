У Житомирі через початок навчального сезону оновили графіки руху міського транспорту: актуальний розклад автобусів і тролейбусів діє вже з вересня.

Із початком навчального сезону на Житомирщині у місті оновили графіки руху громадського транспорту — новий розклад міських автобусів і тролейбусів діє вже з перших днів вересня. Найпомітніші зміни торкнулися ранкових та вечірніх рейсів, коли діти їдуть до шкіл, а студенти — до коледжів та університетів. У мерії закликають пасажирів звіряти час відправлення, щоб не спізнитися на роботу чи навчання.

Про оновлення 3 вересня повідомила Житомирська міська рада, інформує місцеве видання Zhitomir-OnLine. «Шановні пасажири! Із початком навчального сезону та зміною пасажиропотоку оновили графіки руху міського громадського транспорту», — йдеться в повідомленні міської ради. У мерії пояснили, що розклад переглянули через сезонне зростання кількості пасажирів, яке традиційно відбувається, коли школярі та студенти повертаються до навчання.

У які години транспорт найзавантаженіший

Найбільший пасажиропотік у місті традиційно фіксують вранці — приблизно з 07:00 до 09:00, коли учні та студенти масово прямують на заняття. Саме під ці ранкові піки міськрада й переглянула графіки, щоб транспорт встигав розвозити всіх охочих на зупинках. Увечері пік припадає на проміжок із 15:00 до 18:00, коли школярі повертаються додому після уроків та гуртків.

Що змінилося в розкладі автобусів і тролейбусів

Оновлені графіки стосуються і міських автобусів, і тролейбусних маршрутів — у таблицях переглянули час відправлення та прибуття рейсів. Актуальні розклади опублікували на офіційному порталі міськради, де зібрано окремі таблиці для трамваїв, автобусних маршрутів і тролейбусів. Повний перелік маршрутів та час відправлення можна переглянути на сайті Житомирської міської ради.

Як дізнатися актуальний рейс

Щоб не пропустити потрібний рейс, найпростіше заздалегідь звірити час відправлення на офіційній сторінці розкладів. Там для кожного маршруту вказаний актуальний час курсування, оновлений із початком навчального сезону. Варто перевіряти графік саме своєї зупинки, адже інтервал руху на різних напрямках відрізняється залежно від навантаження.

Куди телефонувати, якщо транспорт не приїхав

Якщо автобус чи тролейбус затримується або не прибув на зупинку, мерія просить повідомляти про це за номерами (067) 503-21-26 та (093) 503-21-26. У зверненні пасажирам радять називати номер маршруту, назву зупинки та час, коли транспорт мав відправитися. Загальні питання щодо роботи міського транспорту можна уточнити на гарячій лінії міста за номером 15-80 або (0412) 481-481.

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