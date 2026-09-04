В Житомире из-за начала учебного сезона обновили графики движения городского транспорта: актуальное расписание автобусов и троллейбусов действует уже с сентября.

С началом учебного сезона на Житомирщине в городе обновили графики движения общественного транспорта — новое расписание городских автобусов и троллейбусов действует уже с первых дней сентября. Больше всего перемен коснулось утренних и вечерних рейсов, когда дети едут в школы, а студенты — в колледжи и университеты. В мэрии просят пассажиров сверять время отправления, чтобы не опоздать на работу или учебу.

Об обновлении 3 сентября сообщил Житомирский горсовет, информирует местное издание Zhitomir-OnLine. «Уважаемые пассажиры! С началом учебного сезона и изменением пассажиропотока обновили графики движения городского общественного транспорта», — говорится в сообщении горсовета. В мэрии объяснили, что расписание пересмотрели из-за сезонного роста числа пассажиров, который традиционно происходит, когда школьники и студенты возвращаются к учебе.

В какие часы транспорт загружен больше всего

Наибольший пассажиропоток в городе традиционно фиксируют утром — примерно с 07:00 до 09:00, когда школьники и студенты массово едут на занятия. Именно под эти утренние пики горсовет и пересмотрел графики, чтобы транспорт успевал развозить всех желающих на остановках. Вечером пик приходится на промежуток с 15:00 до 18:00, когда школьники возвращаются домой после уроков и кружков.

Что изменилось в расписании автобусов и троллейбусов

Обновленные графики касаются и городских автобусов, и троллейбусных маршрутов — в таблицах пересмотрели время отправления и прибытия рейсов. Актуальные расписания опубликовали на официальном портале горсовета, где собраны отдельные таблицы для трамваев, автобусных маршрутов и троллейбусов. Полный перечень маршрутов и время отправления можно посмотреть на сайте Житомирского горсовета.

Как узнать актуальный рейс

Чтобы не пропустить нужный рейс, проще всего заранее сверить время отправления на официальной странице расписаний. Там для каждого маршрута указано актуальное время курсирования, обновленное с началом учебного сезона. Стоит проверять график именно своей остановки, ведь интервал движения на разных направлениях отличается в зависимости от нагрузки.

Куда звонить, если транспорт не приехал

Если автобус или троллейбус задерживается либо не прибыл на остановку, мэрия просит сообщать об этом по номерам (067) 503-21-26 и (093) 503-21-26. В обращении пассажирам советуют называть номер маршрута, название остановки и время, когда транспорт должен был отправиться. Общие вопросы о работе городского транспорта можно уточнить на горячей линии города по номеру 15-80 или (0412) 481-481.

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