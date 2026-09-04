Рецепт голубцов, который ускоряет приготовление, опубликовала фудблогер Илона Шевчук: в нём капусту не отваривают, а блюдо готовят в виде котлет с начинкой.
О новом способе написала у себя на Instagram-странице фудблогера Илона Шевчук. По её словам, такой рецепт сокращает время приготовления без потери вкуса.
Ингредиенты для голубцов без отваривания капусты
- фарш — 500 г;
- яйцо — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- подваренный рис — 4–5 ст. л;
- соль, перец, специи;
- сметана — 3–4 ст. л;
- томатный соус или кетчуп — 250 мл;
- сливки — 70 мл;
- вода или бульон — 150 мл;
- лавровый лист;
- капуста;
- морковь.
Пошаговый рецепт приготовления
К фаршу в миске добавьте натёртый лук, специи, яйцо и рис. Капусту нашинкуйте, морковь натрите и перемешайте вместе.
Из фарша сформируйте котлеты, а внутрь каждой положите капусту с морковью. Обжарьте их до золотистой корочки с обеих сторон.
Затем залейте сметанно-томатной смесью: соедините сметану, томатный соус или кетчуп, сливки, воду либо бульон и лавровый лист. Тушите голубцы под крышкой 30 минут.
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