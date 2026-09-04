Рецепт салата «Мимоза» мы уже публиковали — а салат Шуба готовится по совершенно другому принципу и требует своей техники сборки. Это один из главных символов новогоднего и рождественского стола: свёкла, картофель, морковь, яйца и селёдка под слоем майонеза. В этом рецепте классическую технологию упростили — вместо аккуратной выкладки слоями все ингредиенты нарезают кубиками и просто перемешивают, благодаря чему вкус остаётся тем же, а времени и усилий уходит значительно меньше.
Ингредиенты для салата Шуба
- картофель — 3 средние клубни, отваренные в кожуре
- свёкла — 2 крупных корнеплода, отваренные в кожуре
- морковь — 2 средних корнеплода, отваренные в кожуре
- яйца — 6 штук, отваренные
- зелёный лук (перья) — 4 стебля
- майонез — приблизительно 120 мл (½ стакана)
- растительное масло — 2 ст. л.
- филе селёдки — 4 куска
- соль — ½ ч. л.
- чёрный перец молотый — 1 ч. л.
Для маринованного лука понадобится: 1 крупная сладкая луковица, 2 ст. л. белого винного уксуса, ½ ч. л. соли, 1 ч. л. сахара и 2 ст. л. оливкового масла.
Как приготовить салат Шуба: шаг за шагом
Картофель и морковь тщательно вымойте, положите в кастрюлю, залейте водой и варите на среднем огне примерно 20 минут после закипания — овощи должны легко прокалываться вилкой, но не развариваться.
Свёклу варите в отдельной кастрюле около 1,5 часа, до мягкости.
Готовые овощи полностью охладите и очистите от кожуры. Чтобы легче нарезать их кубиками, положите на 15 минут в морозильную камеру.
Яйца варите 5 минут после закипания воды, затем залейте холодной водой, охладите и почистите.
Нарежьте картофель, свёклу, морковь и яйца кубиками примерно по 0,5 см, мелко порежьте зелёный лук.
В большой миске соедините все нарезанные овощи, яйца и лук, добавьте соль, чёрный перец, майонез и масло. Тщательно перемешайте и при необходимости скорректируйте вкус.
Для маринованного лука нарежьте луковицу тонкими полукольцами, добавьте уксус, соль, сахар и оливковое масло, перемешайте. Добавьте селёдку и ещё раз перемешайте.
Подавайте салат Шуба с маринованным луком и селёдкой отдельно — каждый сможет добавить их в свою порцию по вкусу.
Такой салат Шуба отлично хранится в холодильнике до суток в плотно закрытом контейнере, а маринованный лук с селёдкой лучше держать отдельно до подачи. Если хочется традиционного праздничного вида, те же ингредиенты можно выложить слоями в высокой форме, чередуя их с тонким слоем майонеза — вкус останется узнаваемым, а вид станет более эффектным.
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