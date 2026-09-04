Салат Шуба — праздничная классика из свеклы, картофеля, моркови, яиц и селёдки, но этот рецепт готовится вдвое быстрее традиционного, потому что все ингредиенты просто нарезают кубиками и перемешивают, а не выкладывают слоями.

Рецепт салата «Мимоза» мы уже публиковали — а салат Шуба готовится по совершенно другому принципу и требует своей техники сборки. Это один из главных символов новогоднего и рождественского стола: свёкла, картофель, морковь, яйца и селёдка под слоем майонеза. В этом рецепте классическую технологию упростили — вместо аккуратной выкладки слоями все ингредиенты нарезают кубиками и просто перемешивают, благодаря чему вкус остаётся тем же, а времени и усилий уходит значительно меньше.

Ингредиенты для салата Шуба

картофель — 3 средние клубни, отваренные в кожуре

свёкла — 2 крупных корнеплода, отваренные в кожуре

морковь — 2 средних корнеплода, отваренные в кожуре

яйца — 6 штук, отваренные

зелёный лук (перья) — 4 стебля

майонез — приблизительно 120 мл (½ стакана)

растительное масло — 2 ст. л.

филе селёдки — 4 куска

соль — ½ ч. л.

чёрный перец молотый — 1 ч. л.

Для маринованного лука понадобится: 1 крупная сладкая луковица, 2 ст. л. белого винного уксуса, ½ ч. л. соли, 1 ч. л. сахара и 2 ст. л. оливкового масла.

Как приготовить салат Шуба: шаг за шагом

Картофель и морковь тщательно вымойте, положите в кастрюлю, залейте водой и варите на среднем огне примерно 20 минут после закипания — овощи должны легко прокалываться вилкой, но не развариваться.

Свёклу варите в отдельной кастрюле около 1,5 часа, до мягкости.

Готовые овощи полностью охладите и очистите от кожуры. Чтобы легче нарезать их кубиками, положите на 15 минут в морозильную камеру.

Яйца варите 5 минут после закипания воды, затем залейте холодной водой, охладите и почистите.

Нарежьте картофель, свёклу, морковь и яйца кубиками примерно по 0,5 см, мелко порежьте зелёный лук.

В большой миске соедините все нарезанные овощи, яйца и лук, добавьте соль, чёрный перец, майонез и масло. Тщательно перемешайте и при необходимости скорректируйте вкус.

Для маринованного лука нарежьте луковицу тонкими полукольцами, добавьте уксус, соль, сахар и оливковое масло, перемешайте. Добавьте селёдку и ещё раз перемешайте.

Подавайте салат Шуба с маринованным луком и селёдкой отдельно — каждый сможет добавить их в свою порцию по вкусу.

Такой салат Шуба отлично хранится в холодильнике до суток в плотно закрытом контейнере, а маринованный лук с селёдкой лучше держать отдельно до подачи. Если хочется традиционного праздничного вида, те же ингредиенты можно выложить слоями в высокой форме, чередуя их с тонким слоем майонеза — вкус останется узнаваемым, а вид станет более эффектным.

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