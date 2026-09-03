Пенсии в Украине могут повысить уже в ближайшие годы — власти планируют постепенно поднять гарантированный минимальный уровень выплат. Как сообщает издание «На пенсії», среди предложений к Бюджетной декларации — довести минимальную пенсию до 10 тысяч гривен.

В начале 2026 года средняя пенсия по возрасту в солидарной системе составляла около 5,5 тысячи гривен у женщин и 7,5 тысячи гривен у мужчин — разница около 2 тысяч гривен. Разрыв объясняют тем, что женщины чаще имеют перерывы в работе из-за ухода за детьми или родственниками и чаще работают в сферах с более низкими зарплатами.

Как могут вырасти минимальные пенсии

Одним из направлений предложенной реформы является введение гарантированного минимального уровня пенсионного обеспечения. В предложениях предусмотрено постепенное повышение:

до 6,5 тысячи гривен — в 2027 году;

до 8 тысяч гривен — в 2028 году;

до 10 тысяч гривен — в 2029 году.

Такая гарантия прежде всего должна помочь людям, которые получают невысокие пенсии из-за низких официальных доходов или длительных периодов уплаты минимальных страховых взносов. Важно понимать: речь идет о предложениях по будущим изменениям, а не об уже установленных размерах выплат.

Что изменят в добровольных накоплениях

Второе направление изменений — добровольное накопительное пенсионное обеспечение. Верховная Рада рассматривает модель добровольных пенсионных фондов, где граждане смогут самостоятельно формировать дополнительные накопления на старость. Средства на индивидуальных счетах планируют инвестировать, чтобы накопления росли за счет инвестиционного дохода, а также предусмотрена возможность передавать их по наследству. В Раду внесен пакет из трех законопроектов — №15570, №15571 и №15572.

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