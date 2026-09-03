Пенсія для частини українців може суттєво зрости: влада планує поступово підвищити гарантований мінімальний рівень виплат аж до 10 000 гривень.

Пенсії в Україні можуть підвищити вже найближчими роками — влада планує поступово підняти гарантований мінімальний рівень виплат. Як повідомляє видання «На пенсії», серед пропозицій до Бюджетної декларації — довести мінімальну пенсію до 10 тисяч гривень.

На початку 2026 року середня пенсія за віком у солідарній системі становила близько 5,5 тисячі гривень у жінок та 7,5 тисячі гривень у чоловіків — різниця близько 2 тисяч гривень. Розрив пояснюють тим, що жінки частіше мають перерви в роботі через догляд за дітьми чи родичами і частіше працюють у сферах із нижчими зарплатами.

Як можуть зрости мінімальні пенсії

Одним із напрямів запропонованої реформи є запровадження гарантованого мінімального рівня пенсійного забезпечення. У пропозиціях передбачено поступове підвищення:

до 6,5 тисячі гривень — у 2027 році;

до 8 тисяч гривень — у 2028 році;

до 10 тисяч гривень — у 2029 році.

Така гарантія насамперед має допомогти людям, які отримують невисокі пенсії через низькі офіційні доходи або тривалі періоди сплати мінімальних страхових внесків. Важливо розуміти: йдеться про пропозиції щодо майбутніх змін, а не про вже встановлені розміри виплат.

Що змінять у добровільних накопиченнях

Другий напрям змін — добровільне накопичувальне пенсійне забезпечення. Верховна Рада розглядає модель добровільних пенсійних фондів, де громадяни зможуть самостійно формувати додаткові заощадження на старість. Кошти на індивідуальних рахунках планують інвестувати, щоб накопичення зростали за рахунок інвестиційного доходу, а також передбачено можливість передавати їх у спадщину. До Ради внесено пакет із трьох законопроєктів — №15570, №15571 та №15572.

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