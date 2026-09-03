С 22 октября 2026 года банки утратят право начислять внутренне перемещённым лицам пеню за просроченные кредитные платежи. Это одно из изменений для переселенцев, которые вступят в силу осенью.

Поддержка внутренних переселенцев в Украине расширяется: с 22 октября 2026 года банки утратят право начислять внутренне перемещённым лицам пеню за просроченные кредитные платежи.

Об этом говорится в материале издания «Цукр», которое объясняет, какие нововведения для переселенцев начинают действовать в ближайшие месяцы. Изменения касаются тех ВПЛ, у кого есть действующие кредитные договоры и кто был вынужден выехать из опасных регионов или из приграничья.

Как работает запрет на пеню

Пеня — это дополнительные начисления, которые банк добавляет за каждый день просрочки платежа. Из-за войны многие переселенцы потеряли работу и регулярный доход, поэтому не всегда могли вовремя платить по кредитам. После 22 октября финансовые учреждения не смогут применять такие штрафы к заёмщикам со статусом ВПЛ.

Какие ещё изменения ждут ВПЛ осенью

Отмена пени за кредиты — лишь один из пунктов пакета нововведений. Кроме того, переселенцы получат дополнительную защиту от выселения из жилья, смогут оформлять справку ВПЛ в электронном виде и выбирать место проживания онлайн. Новые правила заработают постепенно, часть из них — уже с октября.

Что стоит сделать переселенцам с кредитами

Прежде всего следует убедиться, что статус внутренне перемещённого лица актуален, ведь послабление распространяется именно на лиц с действующей справкой ВПЛ. Стоит сохранить кредитный договор, платёжные документы и переписку с банком.

Если после 22 октября банк всё же включит пеню в расчёт задолженности, переселенец вправе обратиться в финансовое учреждение с письменным требованием пересмотреть начисления, сославшись на изменения в законодательстве. Все платёжные документы и переписку стоит сохранить — они пригодятся, если спор придётся решать в судебном порядке.

Изменения вступят в силу с 22 октября 2026 года, поэтому переселенцам, у которых есть просроченные кредитные платежи, важно знать о своих правах уже сейчас, чтобы не переплачивать лишнего.

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