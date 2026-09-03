С 1 сентября 2026 года в украинских школах заработали новые правила: бесплатные горячие обеды для всех учеников, зарплаты учителей до 28 тыс. грн и упрощённое оценивание для 5–9 классов.

Нехватка учителей в школах — одна из самых острых проблем, с которой украинское образование входило в новый учебный год. Одновременно с 1 сентября 2026 года в школах заработали изменения, которые касаются каждой семьи: бесплатные горячие обеды для всех учеников, очередное повышение зарплат учителям, упрощённое оценивание для 5–9 классов и новые правила противодействия буллингу.

Подробнее о главных образовательных изменениях учебного года 2026-2027 собрала в своей инфографике редакция «Слово і діло».

Бесплатные обеды — теперь для всех учеников

Раньше питание за счёт государства получали только дети в прифронтовых громадах и ученики 1–4 классов. С 1 сентября программу расширили на всех школьников по всей стране. Государство финансирует стоимость продуктов из расчёта на день: 50 грн для учеников 1–4 классов и 60 грн для учеников 5–11(12) классов.

Такой подход будет действовать для всех громад независимо от региона и модели организации питания. Исключение — отдельные прифронтовые области, которые получают поддержку от Всемирной продовольственной программы ООН. Всего в госбюджете-2026 на бесплатное школьное питание предусмотрели 14,4 млрд грн.

Зарплаты учителей выросли ещё на 20%

С 1 сентября зарплаты учителям повысили ещё на 20% — после повышения на 30% с 1 января 2026 года. В целом по сравнению с 2025 годом зарплата педагогов выросла на 50%. Премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что после второго этапа повышения учителя смогут получать до 28 тыс. грн в месяц — в зависимости от опыта, квалификации и нагрузки.

Молодой учитель может получать ориентировочно от 12,8 до 17,7 тыс. грн в месяц, опытный — от 16,9 до 28,5 тыс. грн.

Упрощённое оценивание для 5–9 классов

Для школьников 5–9 классов тематическую оценку теперь можно определить одним из трёх способов: обобщить текущие оценки, оценить тематическую работу или обобщить текущие вместе с тематической. За семестр будут выставлять одну оценку по предмету или интегрированному курсу, а отдельные семестровые оценки по каждой группе результатов больше не обязательны.

Учителям упростили и ведение классных журналов: текущие оценки будут фиксировать без обязательного указания групп результатов ГР1–ГР4. Также ввели формирующее оценивание — учитель самостоятельно выбирает шкалу: вербальную, уровневую или балльную.

Новые правила противодействия буллингу

МОН обновила подходы к предотвращению и реагированию на буллинг и насилие в школах. Создана единая комиссия для рассмотрения случаев насилия и буллинга, зафиксирован перечень признаков, которые могут свидетельствовать о насилии: экономическое давление, психологическое насилие, нежелательное поведение сексуального характера и любые нежелательные физические действия — от толчков до нанесения ударов.

Определены чёткие сроки реагирования: руководитель учебного заведения должен рассмотреть сообщение о насилии в течение одних суток со дня его регистрации. Факт буллинга устанавливает только суд, а не комиссия. Комиссия оценивает обстоятельства случая, определяет потребности ребёнка и организует необходимую поддержку, руководствуясь принципом наилучших интересов ребёнка.

Как сообщить о буллинге в школе

Сообщить о насилии теперь можно несколькими способами: по электронной почте, через телефонные линии или через ящики для письменных обращений в заведении. Каждое учебное заведение должно создать собственную систему предотвращения насилия, а выполнение решений комиссии подлежит обязательному мониторингу.

Ранее Politeka сообщала, новые правила доступа в школу с 1 сентября: в МОН рассказали, кого могут не пустить внутрь.