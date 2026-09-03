Мобилизация в Украине изменила порядок вручения боевых повесток: теперь повестку на отправку могут прислать по почте через «Укрпочту», а на то, чтобы забрать письмо, дают ровно три дня. Что делать, если накануне явки вы заболели, — объяснил юрист.

Мобилизация в Украине и правила повесток продолжают меняться. Боевую повестку, которую официально называют повесткой на отправку, теперь могут прислать по почте через «Укрпочту», а не только вручить лично в ТЦК.

Документ обязывает военнообязанного явиться для отправки в воинскую часть. Как объяснил в комментарии Новини.LIVE адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец, боевую повестку вручают только после того, как человек прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК) и была установлена его степень годности к службе.

Сколько дней дают, чтобы забрать письмо

С момента поступления письма у гражданина есть ровно три дня, чтобы его забрать. Если документ возвращается в территориальный центр комплектования, это запускает механизм уголовной ответственности по статье 336 Уголовного кодекса — уклонение от призыва во время мобилизации.

Игнорирование боевой повестки грозит до пяти лет лишения свободы. Отдельно за немотивированный отказ получать повестку предусмотрен административный штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Что делать, если вы заболели

Самое распространенное законное основание не явиться по боевой повестке — внезапное ухудшение здоровья. Если военнообязанный заболел перед датой отправки, он обязан сообщить руководителю соответствующего ТЦК и СП в трехдневный срок.

Заявление о невозможности прибыть пишется в произвольной форме. Однако полностью избежать визита не получится: после полного выздоровления закон отводит ровно семь дней, чтобы самостоятельно явиться по полученной повестке.

Как сообщить о болезни

В трехдневный срок сообщите руководителю соответствующего ТЦК и СП. Напишите заявление о невозможности прибыть — в произвольной форме. После полного выздоровления в течение семи дней самостоятельно явитесь по повестке.

Когда боевая повестка теряет силу

Между прохождением ВЛК и явкой для отправки может пройти до двух месяцев. Если за это время вы оформили бронирование или отсрочку, боевая повестка теряет актуальность, а бронь или отсрочка сохраняются, подчеркивает Евгений Филипец.

Юрист советует тщательно проверять все личные данные непосредственно при получении повестки: любые ошибки в фамилии, имени, отчестве или дате рождения могут сыграть ключевую роль в случае возможного уголовного производства.

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