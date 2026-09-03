Мобілізація в Україні змінила порядок вручення бойових повісток: тепер повістку на відправку можуть надіслати поштою через «Укрпошту», а на те, щоб забрати лист, дають рівно три дні. Що робити, якщо напередодні явки ви захворіли, — пояснив юрист.

Мобілізація в Україні та правила повісток продовжують змінюватися. Бойову повістку, яку офіційно називають повісткою на відправку, тепер можуть надіслати поштою через «Укрпошту», а не лише вручити особисто в ТЦК.

Документ зобов'язує військовозобов'язаного з'явитися для відправлення у військову частину. Як пояснив у коментарі Новини.LIVE адвокат, кандидат юридичних наук Євген Филипець, вручають бойову повістку лише після того, як людина пройшла військово-лікарську комісію (ВЛК), а ступінь її придатності до служби встановлено.

Скільки днів дають, щоб забрати лист

Із моменту надходження листа громадянин має рівно три дні, щоб його забрати. Якщо документ повертається до територіального центру комплектування, це запускає механізм кримінальної відповідальності за статтею 336 Кримінального кодексу — ухилення від призову під час мобілізації.

Ігнорування бойової повістки загрожує до п'яти років позбавлення волі. Окремо за немотивовану відмову отримувати повістку передбачено адміністративний штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Що робити, якщо ви захворіли

Найпоширеніша законна підстава не з'явитися за бойовою повісткою — раптове погіршення здоров'я. Якщо військовозобов'язаний захворів перед датою відправлення, він зобов'язаний повідомити керівника відповідного ТЦК та СП у триденний строк.

Заяву про неможливість прибути пишуть у довільній формі. Однак уникнути візиту остаточно не вийде: після повного одужання закон відводить рівно сім днів, аби самостійно з'явитися за отриманою повісткою.

Як повідомити про хворобу

У триденний строк повідомте керівника відповідного ТЦК та СП. Напишіть заяву про неможливість прибути — у довільній формі. Після повного одужання протягом семи днів самостійно з'явіться за повісткою.

Коли бойова повістка втрачає силу

Між проходженням ВЛК і явкою для відправлення може минути до двох місяців. Якщо за цей час ви оформили бронювання або відстрочку, бойова повістка втрачає актуальність, а бронь чи відстрочка зберігаються, наголошує Євген Филипець.

Юрист радить ретельно перевіряти всі особисті дані безпосередньо під час отримання повістки: будь-які помилки в прізвищі, імені, по батькові чи даті народження можуть відіграти ключову роль у разі можливого кримінального провадження.

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