Навчальний рік у Кам'янському розпочали понад 22 тисячі дітей, але до перших класів пішли лише 1419 учнів — втричі менше, ніж у попередні роки.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області — не єдине, про що цього тижня говорять жителі регіону. У Кам'янському новий навчальний рік розпочали понад 22 тисячі дітей, але першокласників серед них виявилося лише 1419.

Ще кілька років тому ситуація була зовсім іншою. «Були роки, коли у нас до школи йшли 4,5 тисячі першокласників, а цього року — тільки 1419, тобто це фактично третя частина», — зазначає Наталія Рева. Тобто кількість наймолодших школярів скоротилася приблизно втричі.

Водночас для 1032 майбутніх випускників-одинадцятикласників цей навчальний рік стане вирішальним етапом перед вибором подальшого фахового шляху. Старт навчання з колективом та учнями ліцею №39 розділив міський голова Андрій Білоусов.

Як місто готувало школи до навчального року

За словами мера, всі заклади освіти Кам'янського мають укриття, їх продовжують оновлювати. Школи забезпечуються альтернативними джерелами живлення та генераторами, щоб навчання не зупинялося через перебої з електроенергією.

У ліцеї №39 влітку розширили та відремонтували укриття, завершуються роботи з ремонту покрівлі. Оновлюють також вісім навчальних кабінетів і створюють сучасні STEM-лабораторії, які за кошти державної субвенції отримають нове обладнання, меблі та навчальне оснащення.

Ліцей №39 — серед 150 пілотних закладів України

Для цього закладу рік особливий: ліцей увійшов до 150 закладів країни, які беруть участь у пілотуванні профільної старшої школи. Тут сформовано п'ять десятих класів за профілями: іноземна філологія, інформаційно-математичний, суспільствознавчий, природничий та мистецький.

«Важливо, що освітній процес у ліцеї для всіх учнів відбуватиметься очно», — наголосив міський голова. За словами Білоусова, профільні класи дозволять старшокласникам зосередитися на предметах, які відповідають їхнім інтересам і майбутньому професійному вибору.

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