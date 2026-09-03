Данило Гетманцев предупредил, что задержка зарплат военным может начаться уже в октябре. Причина — Верховная Рада не приняла законы, которые являются условием получения очередных траншей международной помощи.

Ситуация с зарплатами в Украине обострилась — глава финансового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев предупредил, что задержка зарплат военным может начаться уже с октября. Причина в том, что Рада не приняла законы, которые являются условием предоставления международной финансовой помощи. Об этом сообщает OBOZ.UA.

1 сентября Верховная Рада не набрала достаточно голосов для принятия законопроектов, которые являются условием траншей от Международного валютного фонда и Европейского союза. Речь, в частности, об отмене освобождения от налогообложения международных посылок стоимостью до 150 евро — введение НДС на такие отправления является условием третьего транша программы МВФ на 0,7 миллиарда долларов и второго транша макрофинансовой помощи ЕС на 3,7 миллиарда евро.

Параллельно осложняется ситуация с исполнением госбюджета. Как сообщает Укринформ со ссылкой на главу бюджетного комитета Рады Роксолану Пидласу, за восемь месяцев 2026 года общий фонд госбюджета недополучил до плана 33,1 миллиарда гривен, и почти половина этой суммы — 15,6 миллиарда — не поступила именно в августе.

Пидласа подчеркнула, что парламент провалил голосование за законы-условия траншей макрофинансовой помощи на 4,26 миллиарда долларов и МВФ на 1,66 миллиарда долларов. «В таких условиях нас ждет жесткое сокращение расходов бюджета уже в ближайшее время», — резюмировала она.

Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 1 сентября заявил, что от решений правительства и парламента зависит получение около 30 миллиардов долларов финансирования в этом году. «В Украине не бывает зарплат военных той или иной части парламентского зала», — подчеркнул он, призвав депутатов «голосовать решения на 30 миллиардов долларов».

По данным бюджетного комитета, за восемь месяцев года на оборону направлено 1,8 триллиона гривен — это 62% всех расходов общего фонда госбюджета. От НДФЛ и военного сбора в бюджет поступило 245,9 миллиарда гривен, причем военный сбор с июля 2026 года зачисляется в спецфонд и целевым образом направляется на денежное обеспечение военных ВСУ.

Действительно ли могут задержать зарплаты военным

Заявление Гетманцева — это предупреждение о риске, связанном с дефицитом бюджета и проваленными голосованиями, а не принятое решение об остановке выплат. Денежное обеспечение военных финансируется прежде всего из целевого военного сбора и расходов на оборону, которые являются первоочередными. В то же время и депутаты, и президент подчеркивают: без принятия условных законов и поступления траншей сокращение расходов может затронуть значительную часть государственных программ уже в ближайшие месяцы.

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