Рецепт домашнего майонеза прост: взбить желток с горчицей, постепенно влить масло — и густой соус без консервантов готов. Самый быстрый вариант в блендере занимает около минуты.

Домашний майонез без консервантов готовят всё чаще — и это действительно просто. Классический соус на желтках взбивают венчиком, а самый быстрый вариант в блендере занимает около минуты.

Майонез из желтков венчиком

Для классического рецепта нужно: 1 яичный желток, половина чайной ложки горчицы, щепотка сахара, щепотка соли, 100 мл оливкового масла и половина чайной ложки лимонного сока. Желток взбивают с горчицей, солью и сахаром, а затем постепенно вливают масло.

Секрет в том, чтобы взбивать не слишком быстро и не слишком медленно. Когда масса начинает прилипать к венчику — майонез готов. Для более светлого цвета добавляют немного лимонного сока либо яблочного или бальзамического уксуса.

Быстрый майонез в блендере за минуту

Самый простой рецепт домашнего майонеза готовится из целого яйца: 1 яйцо, 150 мл подсолнечного масла, по половине чайной ложки горчицы, соли и сахара, 1 столовая ложка сока лимона. Все ингредиенты по очереди выкладывают в ёмкость и опускают насадку блендера — он сам взбивает массу до нужной консистенции.

Молочный майонез без яиц

Не менее густым получается соус на молоке: 150 мл молока жирностью 2,5 %, 300 мл подсолнечного масла, 2–3 чайные ложки горчицы, столовая ложка лимонного сока, соль и сахар по вкусу. Молоко комнатной температуры вливают в ёмкость, добавляют масло и взбивают блендером до густой эмульсии, затем добавляют остальное и взбивают ещё 5 секунд.

Майонез из перепелиных яиц

Для этого варианта берут 6 перепелиных яиц, 150 мл подсолнечного масла, по половине чайной ложки соли, сахара и горчицы, столовую ложку лимонного сока, щепотку чёрного молотого перца и зелень. Яйца, соль, сахар, горчицу и перец взбивают минуту, затем постепенно вливают масло до загустения, добавляют сок лимона и зелень, а готовый соус охлаждают.

Сколько хранить домашний майонез

Все ингредиенты должны быть свежими и комнатной температуры. Готовый соус держат в холодильнике не дольше 4 суток. Если майонез получился слишком густым, добавляют немного воды комнатной температуры и перемешивают. Чтобы избежать горечи, оливковое масло комбинируют с подсолнечным, а для более острого вкуса вместо готовой горчицы берут горчичный порошок.

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