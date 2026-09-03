Рецепт домашнього майонезу простий: збити жовток із гірчицею, поступово влити олію — і густий соус без консервантів готовий. Найшвидший варіант у блендері займає близько хвилини.

Домашній майонез без консервантів готують дедалі частіше — і це справді просто. Класичний соус на жовтках збивають віничком, а найшвидший варіант у блендері займає близько хвилини.

Майонез із жовтків віничком

Для класичного рецепта потрібно: 1 яєчний жовток, пів чайної ложки гірчиці, дрібка цукру, дрібка солі, 100 мл оливкової олії та пів чайної ложки лимонного соку. Жовток збивають із гірчицею, сіллю й цукром, а потім поступово вливають олію.

Секрет у тому, щоб збивати не надто швидко і не надто повільно. Коли маса починає прилипати до віничка — майонез готовий. Для світлішого кольору додають трохи лимонного соку або яблучного чи бальзамічного оцту.

Швидкий майонез у блендері за хвилину

Найпростіший рецепт домашнього майонезу готується з цілого яйця: 1 яйце, 150 мл соняшникової олії, по пів чайної ложки гірчиці, солі та цукру, 1 столова ложка соку лимона. Усі інгредієнти почергово викладають у ємність і опускають насадку блендера — він сам збиває масу до потрібної консистенції.

Молочний майонез без яєць

Не менш густим виходить соус на молоці: 150 мл молока жирністю 2,5 %, 300 мл соняшникової олії, 2–3 чайні ложки гірчиці, столова ложка лимонного соку, сіль і цукор за смаком. Молоко кімнатної температури вливають до ємності, додають олію і збивають блендером до густої емульсії, потім додають решту і збивають ще 5 секунд.

Майонез із перепелиних яєць

Для цього варіанту беруть 6 перепелиних яєць, 150 мл соняшникової олії, по пів чайної ложки солі, цукру та гірчиці, столову ложку лимонного соку, дрібку чорного меленого перцю і зелень. Яйця, сіль, цукор, гірчицю й перець збивають хвилину, потім поступово вливають олію до загустіння, додають сік лимона і зелень, а готовий соус охолоджують.

Скільки зберігати домашній майонез

Усі інгредієнти мають бути свіжими й кімнатної температури. Готовий соус тримають у холодильнику не довше 4 діб. Якщо майонез вийшов занадто густим, додають трохи води кімнатної температури і перемішують. Щоб уникнути гіркоти, оливкову олію комбінують із соняшниковою, а для гострішого смаку замість готової гірчиці беруть гірчичний порошок.

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