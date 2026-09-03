Данило Гетманцев попередив, що затримка зарплат військовим може розпочатися вже у жовтні. Причина — Верховна Рада не ухвалила закони, які є умовою для отримання чергових траншів міжнародної допомоги.

Ситуація із зарплатами в Україні загострилася — голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев попередив, що затримка зарплат військовим може розпочатися вже з жовтня. Причина в тому, що Рада не ухвалила закони, які є умовою для надання міжнародної фінансової допомоги. Про це повідомляє OBOZ.UA.

1 вересня Верховна Рада не набрала достатньо голосів для ухвалення законопроєктів, які є умовою траншів від Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу. Ідеться, зокрема, про скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро — запровадження ПДВ на такі відправлення є умовою третього траншу програми МВФ на 0,7 мільярда доларів і другого траншу макрофінансової допомоги ЄС на 3,7 мільярда євро.

Паралельно ускладнюється ситуація з виконанням держбюджету. Як повідомляє Укрінформ з посиланням на голову бюджетного комітету Ради Роксолану Підласу, за вісім місяців 2026 року загальний фонд держбюджету недоотримав до плану 33,1 мільярда гривень, і майже половина цієї суми — 15,6 мільярда — не надійшла саме в серпні.

Підласа наголосила, що парламент провалив голосування за закони-умови траншів макрофінансової допомоги на 4,26 мільярда доларів і МВФ на 1,66 мільярда доларів. «В таких умовах нас чекає жорстке скорочення видатків бюджету вже найближчим часом», — підсумувала вона.

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 1 вересня заявив, що від рішень уряду та парламенту залежить отримання близько 30 мільярдів доларів фінансування цього року. «В Україні не буває зарплат військових тієї чи іншої частини парламентської зали», — наголосив він, закликавши депутатів «голосувати рішення на 30 мільярдів доларів».

За даними бюджетного комітету, за вісім місяців року на оборону спрямовано 1,8 трильйона гривень — це 62% усіх видатків загального фонду держбюджету. Від ПДФО та військового збору до бюджету надійшло 245,9 мільярда гривень, причому військовий збір із липня 2026 року зараховується до спецфонду і цільово спрямовується на грошове забезпечення військових ЗСУ.

Чи справді можуть затримати зарплати військовим

Заява Гетманцева — це попередження про ризик, пов'язаний із дефіцитом бюджету та проваленими голосуваннями, а не ухвалене рішення про зупинку виплат. Грошове забезпечення військових фінансується насамперед із цільового військового збору та видатків на оборону, які є першочерговими. Водночас і депутати, і президент наголошують: без ухвалення умовних законів і надходження траншів скорочення видатків може торкнутися значної частини державних програм уже найближчими місяцями.

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