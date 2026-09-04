Оладьи из кабачков - быстрое и бюджетное блюдо с хрустящей верхушкой, которое получается вкусным даже из пары недорогих кабачков. Секрет этого рецепта - в пармезане, который придает корочке особую хрусткость.

Рецепт овощных оладьев по-корейски мы уже публиковали — а оладьи из кабачков готовятся по совсем другому принципу и покоряют простотой.

Оладьи из кабачков - одно из самых популярных летне-осенних блюд, когда на кухне появляется избыток кабачков. Это очень бюджетное блюдо: буквально два кабачка и несколько ингредиентов из холодильника превращаются в стопку золотистых оладьев, от которых трудно оторваться. Главная фишка этого рецепта - добавление пармезана в тесто, который не только добавляет вкуса, но и делает корочку более хрустящей.

Ингредиенты для оладьев из кабачков

кабачки - 500 г (примерно 2 средних, длиной около 23 см)

соль - 1 ч. л. (для кабачков)

яйцо крупное - 1 шт.

зеленый лук - 2 стебля, тонко нарезанные

пармезан тертый - 60 мл (примерно 1/4 стакана)

чеснок - 1 крупный зубчик, измельченный

мука - 75 г (примерно 1/2 стакана)

разрыхлитель - 1/2 ч. л.

черный перец - щепотка

масло оливковое - 4 ст. л., отдельно

йогурт или сметана - для подачи

зеленый лук - дополнительно для подачи

Как приготовить оладьи из кабачков: пошагово

Натрите кабачки на крупной терке, желательно под углом, чтобы получились длинные полоски. Переложите в миску, посыпьте солью, перемешайте и оставьте на 10 минут и более.

Отожмите руками (или через кухонное полотенце) излишнюю жидкость из кабачков и положите их обратно в чистую миску.

Разогрейте духовку до 100°C - она понадобится, чтобы держать готовые оладьи теплыми.

Добавьте к кабачкам яйцо, зеленый лук, пармезан и чеснок, перемешайте. Всыпьте муку и разрыхлитель (распределяя по всей поверхности, а не в одну кучу), добавьте щепотку перца. Перемешайте, пока мука только соединится с массой - тесто должно получиться густым, но мягким.

Разогрейте 2 столовые ложки масла на сковороде на средне-высоком огне (или среднем, если плита мощная). Выкладывайте тесто по 60 мл (четверть стакана) на сковороду, формируя 3-4 горки, слегка расплющите лопаткой до толщины около 1 см.

Обжаривайте 3 минуты, пока нижняя сторона не станет золотисто-коричневой (при необходимости уменьшите огонь, чтобы не подгорело). Переверните и жарьте еще 3 минуты с другой стороны.

Переложите готовые оладьи на решетку в духовку, чтобы сохранить их теплыми, и повторите с оставшимся тестом.

Подавайте оладьи из кабачков сразу после приготовления, с ложкой йогурта или сметаны и дополнительным зеленым луком. Если тесто получилось слишком жидким, добавьте немного муки - это спасет оладьи от рыхлой середины. Если готовите заранее, разогревайте остатки в разогретой до максимума духовке несколько минут или подрумяньте на сковороде, чтобы вернуть хрусткость.

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