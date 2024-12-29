Оладьи по этому рецепту станут идеальным завтраком, потому что очень просто готовятся, а получаются еще вкуснее и полезнее обычных.

Обычные оладьи можно сделать еще более вкусными и полезными, если добавить в них тыкву – простым рецептом поделилась шеф-повар Валентина Кущ. ⠀

"Оладьи получаются плотные, но не забитые, как бисквитики. Сахара в рецепте не много, потому что очень вкусно с медом, но Вы уже здесь сами решайте", - рассказала шеф-повар.

Для приготовления вкусных тыквенных оладий нам понадобятся следующие ингредиенты:

тыквенное пюре – 80 г

мука – 150 г

сахар – 2 ст.л.

кефир – 150 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль - щепотка

яйцо – 1 шт.

сода – на кончике чайной ложки

сливочное масло – 2 ст.л.

специи (корица, имбирь) – по желанию

Чтобы приготовить вкусное тыквенное пюре, тыкву чистим, нарезаем на кусочки, немного посыпаем сахаром, смазываем растительным маслом, запекаем до готовности и разминаем до состояния пюре.

Сначала смешиваем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, сахар, соль, специи и соду. Отдельно смешиваем до однородности влажные ингредиенты: яйцо, тыквенное пюре, тёплый кефир и растопленное сливочное масло. После этого быстро смешиваем влажную и сухую смеси. Долго не нужно вымешивать, чтобы тесто было более воздушным.

"Тесто будет густое. Я специально сняла видео, чтобы была видна консистенция. Если получилось сильно густое (зависит от муки), то добавьте пару столовых ложек кефира", – пояснила шеф-повар.

Жарим оладьи на смазанной растительным маслом сковороде на среднем, ближе к минимальному, огне, выкладывая тесто ложкой.

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